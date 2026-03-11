디지스트기술지주 최문종 신임 공동대표이사 선임
대구경북과학기술원(DGIST·디지스트)은 디지스트기술지주 주식회사(이하 디지스트기술지주)가 최문종 전 대구창조경제혁신센터 본부장을 신임 공동대표이사로 선임했다고 11일 밝혔다.
디지스트는 이번 선임이 지역 창업 생태계 활성화에 본격적인 재시동을 걸 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
2022년 말 출범한 디지스트기술지주는 기존 대학의 단편적이고 일회성인 기술이전의 한계를 극복하고 기업의 전주기 성장을 지속적으로 지원하기 위해 설립됐다. 대학의 우수 연구 성과를 실용화해 창출된 수익을 다시 연구개발(R&D)에 재투자하는 ‘산학협력 선순환 모델’을 목표로 하며 특히 벤처·연구실 극초기 및 초기 투자 발굴에 집중해 왔다.
새롭게 합류한 신임 최문종 공동대표는 선문대학교 교수와 대구창조경제혁신센터 본부장을 역임하며 지역 창업 생태계의 기틀을 닦은 ‘기술 비즈니스 전문가’다. 현장 중심의 벤처기업 지원 공로를 인정받아 2021년 중소벤처기업부장관 표창을 수상했으며 저서 ‘기술창업의 이해’(2022) 등을 통해 학술적 전문성까지 두루 갖췄다는 평가를 받고 있다. 풍부한 실무 경험과 탄탄한 민·관 네트워크를 바탕으로 디지스트기술지주의 외연 확장을 이끌 적임자로 평가받는다.
디지스트기술지주는 이번 인사를 통해 기존 구재형 대표이사(디지스트 연구산학처장) 단독체제에서 공동대표 체제로 전환된다. 내부 사정에 정통한 구재형 대표가 기술 발굴과 전략적 내실을 기하고 현장 전문가인 최문종 대표가 투자 유치와 외부 네트워킹을 전담하며 상호 보완적인 강력한 시너지를 낼 것으로 기대된다.
최문종 신임 공동대표는 “디지스트가 보유한 세계적 수준의 딥테크 자산들이 실험실을 넘어 시장에서 파급력을 발휘할 수 있도록 가교 역할을 충실히 하겠다”며 “앞으로 투자펀드 등을 적극적으로 조성해 대구·경북 지역의 창업 생태계를 활성화하는 데 주도적인 역할을 수행하겠다”고 말했다.
디지스트기술지주는 앞으로 공격적인 투자 펀드 결성과 운용, 유망 기술 기반의 출자회사 설립 가속화, 맞춤형 액셀러레이팅 프로그램 강화 등 전방위적인 사업 전개에 나설 계획이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
