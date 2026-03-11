‘몸값 오른 구리’ 노리고 교량 이름판 850개 훔친 40대 검거
전남·전북 교량 254곳 돌며 절도
고물상 판매 약 4000만원 챙겨
치솟는 구리 가격을 노리고 교량에 부착된 이름판 수백개를 훔쳐 고물상에 판 40대 남성이 경찰에 입건됐다.
전남 장흥경찰서는 절도 혐의로 A씨(40대)를 불구속 입건해 조사 중이라고 11일 밝혔다.
A씨는 지난해 12월부터 약 한 달 동안 전남과 전북 일대를 돌아다니며 교량에 부착된 교명판 850여개를 훔친 혐의를 받는다. 피해 교량은 254곳에 이르는 것으로 조사됐다.
교명판에는 교량 이름과 설계 하중 등 교량 정보가 담겨 있으며 공구를 이용하면 비교적 쉽게 떼어낼 수 있는 것으로 알려졌다.
경찰 조사에서 A씨는 범행 전 CCTV 설치 여부를 확인한 뒤 사각지대를 골라 범행한 것으로 확인됐다. 그는 훔친 교명판을 광주의 한 고물상에 판매해 약 4000만원을 챙긴 것으로 파악됐다.
경찰은 원상복구 비용까지 포함하면 피해 규모가 약 6억원에 이를 것으로 보고 있다.
또 A씨에게서 교명판을 구매한 고물상 관계자 등 6명도 업무상과실 장물취득 혐의 등으로 입건됐다.
경찰은 수사를 마무리하는 대로 이들을 검찰에 송치할 예정이다.
장흥=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사