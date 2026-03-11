복지를 문화로… 한국사회복지협의회 ‘신복지 5.0’ 비전 선포

신뢰·혁신·지역·스마트·K-복지 세계화 5대 방향 제시

사회복지계 300여 명 참석… 음악회로 상생과 연대 메시지



한국사회복지협의회가 사회복지의 새로운 미래 방향을 제시하는 ‘신복지 5.0 문화운동’을 선포했다.



한국사회복지협의회는 10일 서울 마포구 서울가든호텔 그랜드볼룸에서 사회복지계 인사 300여 명이 참석한 가운데 ‘사회복지 대통합을 위한 비전 선포식 및 음악회’를 개최했다. 이날 행사에서는 한국 사회복지가 나아갈 방향을 담은 ‘신복지 5.0 문화운동’의 비전이 공식 발표됐다.



협의회가 제시한 신복지 5.0은 ‘신뢰복지’, ‘혁신경영’, ‘지역복지’, ‘스마트복지’, ‘K-복지 세계화’ 등 다섯 가지 비전을 중심으로 한다. 급변하는 사회 환경 속에서 기존 관리 중심의 복지 체계를 신뢰와 협력 기반으로 전환하고, 지역 공동체 중심의 통합 돌봄 체계를 강화하겠다는 구상이다.



‘신뢰복지’는 행정 중심의 관리 체계를 넘어 신뢰와 파트너십을 기반으로 한 복지 생태계를 구축하는 것을 의미한다. ‘혁신경영’은 저출생·고령화 시대에 대응하기 위해 인재 양성과 재정, 서비스, 조직 운영 전반의 혁신을 추진하는 방향을 담고 있다.



또 ‘지역복지’는 통합돌봄을 통해 자립과 공생의 지역 공동체를 구현하는 데 초점을 맞췄다. ‘스마트복지’는 인공지능(AI) 등 디지털 기술을 활용해 복지 시스템을 고도화하는 전략이며, ‘K-복지 세계화’는 한국의 복지 경험과 노하우를 국제사회와 공유해 글로벌 복지 협력에 기여하겠다는 의미를 담고 있다.



김현훈 한국사회복지협의회장은 “팬데믹 이후 국민 의식의 변화와 5G·AI 기술의 확산, 그리고 공생사회를 향한 세계적 흐름 속에서 복지 역시 새로운 전환점을 맞고 있다”며 “민간 사회복지의 대표 기관으로서 시대적 소명을 다하기 위해 ‘신복지 5.0 문화운동’을 추진하게 됐다”고 말했다.



김 회장은 이어 “신복지 5.0은 단순한 정책이 아니라 복지를 문화의 차원으로 확장하려는 움직임”이라며 “관리 대신 파트너십으로, 서비스 제공 중심에서 관계 형성 중심으로, 공급자 중심에서 주민 주도형으로의 전환을 통해 신뢰와 통합의 복지를 실현해 나가겠다”고 강조했다.



이날 행사에서는 협의회 발전에 기여한 전임 회장들에게 공로패가 전달됐다. 차흥봉 전 회장(30~31대), 서상목 전 회장(32~33대), 김성이 전 회장(34대)이 그동안의 헌신과 공로를 인정받아 감사패를 받았으며, 제35대 회장으로 취임한 김현훈 회장에게는 당선기념패가 전달됐다.



행사의 마지막은 음악회가 장식했다. 바리톤 석상근의 공연을 시작으로 일본 전통공연예술 ‘가부키’ 무대와 가수 윤형주의 공연이 이어지며 행사장은 따뜻한 분위기로 채워졌다. 서로 다른 문화와 목소리가 어우러진 무대는 상생과 연대를 향한 사회복지계의 염원을 담아내며 이날 행사의 의미를 더욱 깊게 했다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



