‘국힘 당원 가입 의혹’ 신천지 재차 압수수색
종교단체와 정치권 유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 ‘신천지 당원 가입 의혹’을 들여다보기 위해 신천지 본부를 상대로 추가 압수수색에 나섰다.
11일 법조계에 따르면 합수본은 이날 오전 9시쯤부터 경기 과천시 신천지 본부 사무실에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 하고 있는 것으로 전해졌다.
앞서 합수본은 지난 1월 30일에도 신천지 총회 본부와 이만희 총회장의 주거지인 경기 가평군 고성리 소재 평화연수원(평화의 궁전)에 대한 압수수색을 진행했다.
신천지는 2021년 국민의힘 20대 대선 경선과 2024년 국민의힘 22대 총선에 영향력을 행사하기 위해 신도 다수를 국민의힘 책임 당원으로 가입하도록 강제한 의혹을 받고 있다.
