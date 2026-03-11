결혼 서비스 비용만 2100만…‘구미형 결혼 지원 사업’ 본격 가동

경북 구미시, “결혼 부담 줄이는 일, 행정의 역할”…실질적인 지원 계속 확대

한국소비자원에 따르면 2026년 5~12월 평균 결혼 서비스 예상 비용은 2100만 원으로 지난해 같은 기간보다 17%(1732만원) 증가할 것으로 예측했다.