결혼 서비스 비용만 2100만…‘구미형 결혼 지원 사업’ 본격 가동
경북 구미시, “결혼 부담 줄이는 일, 행정의 역할”…실질적인 지원 계속 확대
결혼 비용이 가파르게 오르자 경북 구미시는 결혼 준비부터 신혼 초기 정착, 주거 안정까지 이어지는 ‘구미형 결혼 지원 사업’을 본격 가동했다고 11일 밝혔다.
한국소비자원에 따르면 2026년 5~12월 평균 결혼 서비스 예상 비용은 2100만 원으로 지난해 같은 기간보다 17%(1732만원) 증가할 것으로 예측했다.
결혼서비스 비용이란, 결혼식장 대관료와 기본 장식비, 식대, 스드매 패키지 비용 등을 합산한 계약 금액을 말한다.
구미시는 지난해 구미역 영스퀘어 1층에 웨딩테마라운지를 조성, 올해 1월 24일부터 스몰웨딩상담소 운영을 시작했다.
2025년 ‘경북 저출생 대응 시군 맞춤형 공모사업’으로 추진된 이 사업은 과도한 예식 비용에 대한 청년들의 고충을 해결하기 위해 계획됐다.
라운지 내에는 이벤트홀(메인홀)과 스튜디오가 있고 공공예식장으로 활용은 물론 다양한 행사 공간으로도 이용 가능하며 이용료는 시설별 시간당 1만원이다.
하객 100인 이하의 소규모 예식(공공예식장, 식당, 카페 등)을 계획하고 있는 예비 신혼부부들에게는 ‘작지만 특별한 결혼식 지원 사업’을 지원하고 있다. 이 사업은 예비부부 1쌍당 예식 관련 부대 비용으로 최대 300만원을 지급하며 6월까지 신청자를 모집해 8쌍을 선발할 계획이다.
예식 이후 초기 정착을 위한 지원도 병행한다.
‘청년근로자 결혼장려금 지원’ 사업을 통해 2025년 이후 혼인신고를 한 구미 거주·근로 청년 400가구에 카드형 구미사랑상품권 100만 원을 지급한다.
경제적 기반이 상대적으로 취약한 20대를 위한 맞춤형 정책도 마련됐다.
‘20대 결혼축하 혼수비용 지원’ 사업은 혼인신고일 기준 부부 모두 20대이면서 혼인신고 후 1년이 지나지 않은 신혼부부가 대상으로 84가구를 선정해 혼수 마련 비용 100만원을 지원한다.
주거 부담 완화를 위한 사업도 추진한다.
‘신혼부부 임차보증금 이자 지원’ 사업은 임차보증금 5억원 이하 주택에 대해 최대 2억원까지 융자에 대한 이자를 연 최대 5.5% 범위에서 지원한다. 단 부부 모두 구미시 거주 요건을 충족해야 한다.
‘청년 신혼부부 월세 지원’ 사업의 경우, 임차보증금 5000만원 이하, 월세 80만원 이하 임차 주택 거주 가구 중 부부 합산 연소득 6000만원 이하 가구를 대상으로 하며 소득 구간에 따라 월 최대 30만원을 2년간 지급한다.
일부 사업은 중복 수혜가 제한될 수 있으며 세부 요건은 구미시 누리집(www.gumi.go.kr)에서 확인할 수 있다.
김장호 구미시장은 “결혼 부담을 줄이는 일은 행정의 역할”이라며 “청년과 신혼부부가 구미에서 미래를 설계하도록 실질적인 지원을 계속 확대하겠다”고 말했다.
구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사