[여긴 어디] 매화향 그윽한 울긋불긋 꽃동산
전남 광양시 다압면 매화마을은 한평생 매화밭을 일구며 시를 써온 홍쌍리 명인의 손길과 2000여개 항아리가 살아 숨 쉬는 생명력 넘치는 공간이다. 항아리 안에서는 매실 농축액이 무르익고 있다. 항아리 외에도 임권택 감독의 영화 ‘취화선’ 촬영지인 초가집 세트 등이 그림 같은 풍경을 펼쳐놓는다.
일대 매화밭에 만발한 희고 붉은 매화의 꽃물결이 장관이다. 마을 앞을 흐르는 섬진강과 어우러져 아름다운 풍경을 연출한다. 문화체육관광부와 한국관광공사 선정 ‘2025~2026 한국관광 100선’에 이름을 올렸다.
제25회 광양매화축제가 오는 13일부터 열흘간 ‘매화, 사계절 꺼지지 않는 빛 속에서 피어나다’를 주제로 열린다. 축제 기간 총 333만 원 상당의 황금매화를 받을 수 있는 ‘황금매화·매실 GET’ 이벤트를 비롯해 ‘한국관광 100선 탐방’ ‘광양매화 스탬프 투어’ ‘매화길 가벼운 걸음(Fun Run)’ 등 핵심 참여형 프로그램이 운영된다.
입장료는 성인 6원, 청소년 5000원으로 1000원 인상됐지만 전액 지역 상품권으로 환급해 준다. 축제장, 다압면 일대 상권, 중마시장, 수산물 유통센터 등에서 사용할 수 있다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사