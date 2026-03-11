“갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란

유튜버 프리지아. 유튜브 채널 'THE 프리지아' 캡처

남자 친구가 와서 지아야 사진 찍어줄게 하는데 갤럭시 폰을 연다면? 아 진짜, 난 한 번도 갤럭시를 만져본 기억이 없다”고 웃었다.

유튜브 채널에서 소개한 일부 상품이 명품 가품으로 확인돼 논란이 일었다.

자숙 기간을 거친 뒤 2022년 6월부터 유튜브 활동을 재개했다.