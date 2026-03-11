“갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란
238만명의 구독자를 보유한 유튜버 프리지아(본명 송지아)의 “남자친구의 스마트폰이 갤럭시라면 너무 싫을 것 같다” “갤럭시를 만져본 기억이 없다” 등의 발언이 도마에 올랐다.
프리지아는 최근 자신의 유튜브 브이로그 영상에서 “언니 남친이 갤럭시 폴더를 쓴다고 하더라”라며 “난 솔직히 말해서 내 남친이 갤럭시를 쓴다? 그럼 약간 싫긴 하다”고 말했다.
이어 “우리 부모님도 갤럭시를 사용하신다. 그런데 부모님과 남친은 다르지 않냐”며 “그 폰으로 나를 찍어준다고 생각하면 (내가 못 나와서) 너무 짜증 난다”고 했다.
그러면서 “아빠가 사진 찍어주면 3등신 비율로 나오지 않나”라며 “갤럭시랑 아이폰 사진 때깔이 다르다. 남자 친구가 와서 지아야 사진 찍어줄게 하는데 갤럭시 폰을 연다면? 아 진짜, 난 한 번도 갤럭시를 만져본 기억이 없다”고 웃었다.
영상 속 프리지아와 대화를 나눈 지인은 “(갤럭시로 촬영한 사진) 괜찮던데. 나 아빠가 찍어준 사진 되게 잘 나오던데”라고 답했다.
프리지아는 뷰티·패션 유튜버로, 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥’에 출연하며 이름을 알렸다. 그러나 유튜브 채널에서 소개한 일부 상품이 명품 가품으로 확인돼 논란이 일었다. 자숙 기간을 거친 뒤 2022년 6월부터 유튜브 활동을 재개했다.
