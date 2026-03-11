전남도, 공공주도 재생에너지 발전단지 조성 속도낸다
천혜 자원 전남, 공공 주도 전력계통·부지 확보 해결
김동철 사장, 전력 안정공급 위한 변전소 건설 추진
강위원 부지사, 재생에너지 100% 사용 기업 유치 강조
전남도는 한국전력공사 회의실에서 한국전력, 한국농어촌공사, 영산강유역환경청과 함께 공공 주도 재생에너지 발전단지 조성과 안정적인 전력 공급을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.
전날 가진 협약식에는 강위원 전남도 경제부지사, 김동철 한국전력 사장, 김인중 한국농어촌공사 사장, 김영식 영산강유역환경청장 직무대리 등 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 기존의 민간 주도 개발 방식에서 벗어나, 입지 발굴부터 계통 연계, 환경 보전, 주민 수용성 확보까지 모든 과정에서 공공기관이 협력해 재생에너지 발전단지를 조성하는 것을 목표로 한다.
전남도는 사업 발굴과 계획 수립, 주민 수용성 확보 등 행정 지원을 맡고, 영산강유역환경청은 규제와 제도 개선 지원, 환경성을 고려한 전력망 확충 지원에 나선다.
한국전력은 재생에너지의 안정적 공급을 위한 변전소와 송전선로의 적기 건설을 추진하고, 한국농어촌공사는 농업기반시설을 활용한 단지 조성을 지원하는 역할을 담당한다.
전남은 풍부한 재생에너지 자원을 보유하고 있지만, 계통 접속, 대규모 부지 확보, 환경성 검토 등 해결해야 할 과제가 많다. 그동안 재생에너지 발전이 민간 주도로 추진되면서 난개발과 주민 수용성 확보 문제도 꾸준히 제기돼 왔다.
전남도는 이번 공공기관 협력을 통해 전력 계통, 부지 확보, 환경 보전, 주민 수용성 문제를 종합적으로 해결해 저렴한 재생에너지를 안정적으로 공급할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
전남도는 이를 바탕으로 글로벌 데이터센터와 반도체 기업 등 재생에너지 100% 사용(RE100) 참여 기업을 유치해, 전남이 단순한 에너지 생산지를 넘어 첨단 산업이 모여드는 ‘지산지소 에너지 수도’로 도약한다는 전략을 세우고 있다.
강위원 부지사는 “전국 1호 광역 통합의 담대한 길을 걸어가는 가운데 이번 협약이 공공 주도의 체계적 재생에너지 발전단지 조성을 통한 에너지 대전환과 지역 발전의 초석이 되길 기대한다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
