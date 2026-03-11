경찰, 김병기 의원 3차 소환…뇌물수수 등 혐의
불법 정치자금 수수 등의 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 11일 경찰의 3차 소환조사에 출석했다.
서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 이날 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 지난달 26일과 27일에 이어 세 번째 조사다.
경찰은 앞선 두 차례 조사에 이어 이날도 13가지 의혹 전반에 대한 조사를 이어나간다는 방침이다.
이날 오전 8시55분쯤 서울청 마포청사에 출석한 김 의원은 취재진에게 “조사 잘 받겠다”고 짧게 답하고 조사실로 향했다.
김 의원을 둘러싼 의혹은 불법 정치자금 수수, 차남 숭실대 편입 개입, 차남 취업 청탁, 배우자 동작구의회 법인카드 유용 및 수사 무마, 쿠팡 이직 전 보좌관 인사 불이익 요구·고가 식사 등 총 13가지다.
핵심은 불법 정치자금 수수 혐의다.
김 의원은 2020년 총선을 앞두고 전직 동작구의원 전모씨와 김모씨로부터 각각 1000만원과 2000만원을 수수한 혐의를 받고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
