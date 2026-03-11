시사 전체기사

경찰, 김병기 의원 3차 소환…뇌물수수 등 혐의

뇌물수수 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 11일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

불법 정치자금 수수 등의 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 11일 경찰의 3차 소환조사에 출석했다.

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 이날 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 지난달 26일과 27일에 이어 세 번째 조사다.

경찰은 앞선 두 차례 조사에 이어 이날도 13가지 의혹 전반에 대한 조사를 이어나간다는 방침이다.

이날 오전 8시55분쯤 서울청 마포청사에 출석한 김 의원은 취재진에게 “조사 잘 받겠다”고 짧게 답하고 조사실로 향했다.

김 의원을 둘러싼 의혹은 불법 정치자금 수수, 차남 숭실대 편입 개입, 차남 취업 청탁, 배우자 동작구의회 법인카드 유용 및 수사 무마, 쿠팡 이직 전 보좌관 인사 불이익 요구·고가 식사 등 총 13가지다.

핵심은 불법 정치자금 수수 혐의다.

김 의원은 2020년 총선을 앞두고 전직 동작구의원 전모씨와 김모씨로부터 각각 1000만원과 2000만원을 수수한 혐의를 받고 있다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

