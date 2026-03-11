삼양사, 세계 최대 생물발효 전시회서 이온교환수지 기술 공개
세계 최대 생물발효 전시회서 바이오 정제 소재 경쟁력 알린다
삼양사가 중국에서 열리는 세계 최대 생물발효 전시회에 참가해 차별화된 이온교환수지 기술력을 선보인다.
삼양사는 9일부터 11일까지 제남에서 개최되는 Bio-Fermentation Expo China(BIO CHINA)에 처음 참가한다고 밝혔다. BIO CHINA는 식품·음료·바이오 제조·농업·생명공학 등 바이오 발효 산업 전반의 제품과 기술을 전시하는 글로벌 행사다.
삼양사는 이번 전시에서 아미노산·유기산 고순도 정제에 활용되는 프리미엄 균일계 이온교환수지를 소개한다. 이온교환수지는 0.3~1mm 크기의 합성수지로, 표면 전하를 이용해 특정 물질을 흡착·제거하는 기능성 소재다. 특히 입자 크기와 구조가 균일한 균일계 제품은 분리 효율과 재현성이 높아 반도체, 디스플레이, 원자력 등 첨단 산업에 필수 소재로 꼽힌다. 국내에서는 삼양사가 유일하게 생산하고 있다.
주력 제품은 크로마토그래피 분리 공정용 ‘TRLITE MCK Series’다. 크로마토그래피는 액체 내 성분이 수지에 달라붙는 정도 차이를 이용해 성분을 분리하는 공정으로, 발효 공정 중에서도 높은 정밀도를 요구한다.
삼양사 제품은 균일계수 1.05 이하로 설계돼 일반적인 균일계 기준(1.1 이하)보다 우수한 분리 효율을 구현하며, 강도가 높아 수명도 길다는 설명이다.
삼양사 관계자는 “브랜드 인지도 제고와 판로 확대를 위해 BIO CHINA에 참가했다”며 “공정 엔지니어링 업체와 협업을 확대해 신규 설비 및 교체 프로젝트 수주에 적극적으로 나설 계획”이라고 말했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
