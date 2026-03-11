롯데월드 아쿠아리움, 인기 IP ‘쿠키런’과 봄 시즌 축제 개최
롯데월드 아쿠아리움이 오는 27일부터 6월 7일까지 데브시스터즈의 대표 지적재산권(IP) ‘쿠키런’과 손잡고 봄 시즌 축제 ‘쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전’을 선보인다고 11일 밝혔다. 축제 기간 아쿠아리움 전역을 쿠키런 캐릭터들로 가득 채워 색다른 테마 공간과 체험형 콘텐츠를 제공할 예정이다.
이번 시즌 축제는 한국 전래동화 속 용궁 콘셉트로 변신한 아쿠아리움에 ‘용감한 쿠키’ ‘밀키웨이맛 쿠키’ 등 쿠키런의 인기 캐릭터들이 찾아와 해양생물들로부터 단서를 얻어 전설의 보물을 찾는다는 스토리로 전개된다. 도심 속 바다와 쿠키런 세계관이 어우러진 특별한 스토리텔링과 공간 연출로 방문객의 눈길을 사로잡는다.
아쿠아리움에는 총 9개의 테마 연출 공간을 마련해 풍성한 볼거리를 제공한다. 대형 쿠키 조형물과 함께 사진을 남길 수 있는 웰컴존부터 수조별 각기 다른 테마의 스페셜 포토존과 체험존, 쿠키런 캐릭터 공연까지 깜찍한 쿠키들과 아쿠아리움의 신비로움이 결합돼 기존 전시형 아쿠아리움과는 차원이 다른 매력을 선사한다. 또 롯데월드 아쿠아리움에서만 만나볼 수 있는 한정판 굿즈는 아쿠아숍에서 단독 판매되며, 협업 테마를 반영한 식음 메뉴도 선보여 쿠키런 팬들의 기대감을 높인다.
관람의 재미를 더하고 싶다면 특전 스티커와 미션지가 포함된 ‘AR 스탬프 투어 패키지’(유료)를 이용해 보자. 미션지의 QR코드를 통해 전용 페이지에 접속한 뒤 아쿠아리움 내 연출 공간을 돌아다니며 각 테마에 비치된 AR 마커를 인식하면 스탬프가 적립되고 미니게임도 즐길 수 있다. 현장에 마련된 총 5개의 AR 마커를 모두 모으면 쿠키런 포토카드 세트와 함께 ‘쿠키런: 킹덤’ 게임 내에서 사용 가능한 아쿠아리움 한정 데코 쿠폰을 리워드로 증정한다.
롯데월드 아쿠아리움 관계자는 “고객에게 새로운 즐거움을 전하기 위해 외부 IP와의 협업을 확대하고 관람객이 직접 참여하는 체험형 콘텐츠를 다각화하는 등 전시의 경계를 넘어서고 있다”며 “생물과 교감하고 자연과 공존의 의미를 되새기는 기존 가치에 더해 이색적인 문화 체험이 가능한 공간으로 지속 진화해 나갈 예정”이라고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
