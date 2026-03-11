문체부·관광공사, ‘관광 글로벌 챌린지’ 참가 기업 30개 사 선정
역대 최대 경쟁률 기록… 미래 ‘K관광 유니콘’ 글로벌 데뷔 지원
문화체육관광부와 한국관광공사는 ‘관광 글로벌 챌린지’ 프로그램에 참가할 기업 30개 사를 선정했다고 11일 밝혔다.
관광 글로벌 챌린지는 관광기업의 해외 진출을 지원하는 사업으로, 올해 209개 기업이 사업에 지원해 6.9대 1의 역대 최고 경쟁률을 기록했다. 전통적인 관광산업 혁신 기술은 물론 K컬처·의료·디지털 전환(DX) 등 확장성 높은 사업 모델을 보유한 기업들이 대거 선정됐다.
주요 선정 기업은 미용의료 플랫폼 여신티켓 운영사인 ‘패스트레인’과 K웰니스 호텔 개발·마케팅 자동화 연계 솔루션 ‘더휴식’, 엔터테인먼트 플랫폼 ‘모드하우스’, 인공지능(AI) 기반 K-IP 가치 분석 및 콘텐츠 굿즈 기획 ‘페퍼앤솔트’, 모바일 시설 관제 서비스 ‘이엠시티’, 세계 최초 청각장애 아이돌 ‘빅오션’ IP를 활용해 K팝 관련 방한 상품을 개발하는 ‘파라스타엔터테인먼트’ 등이다.
선발된 기업은 올해 말까지 해외 특화 액셀러레이터와 협력해 일본, 미국, 유럽, 동남아 등 해외시장 진출을 본격화한다. 관광공사는 기업별로 최대 2억원의 사업화 자금을 지원하고 역량 강화 프로그램을 운영한다. 또 국내외 스타트업 박람회와 데모데이 등 비즈니스 네트워킹 행사 참여 기회를 제공한다.
문소연 관광공사 관광기업육성팀장은 “올해 역대 최대 경쟁률을 뚫고 선발된 만큼 참여 기업들의 혁신성과 확장성에 대한 기대가 크다”며 “관광공사는 ‘제11차 국가관광전략회의’의 후속 조치로, 선정 기업의 해외 비즈니스 역량 제고를 위한 전폭적 지원을 통해 차기 K관광 유니콘 기업이 탄생할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사