개인 투자자들이 요동치는 장세에도 거침없이 국내 주식을 매수하고 있다. ‘빚투’(빚내서 투자)가 역대 최대치로 늘었고 레버지리형 상품에 적극 투자하는 등 공격적인 투자 성향을 보이고 있다. 반면 미국 주식 보관액은 하락세다.
11일 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 이달 들어 개인은 유가증권시장에서 13조4000억원어치를 순매수했다.
중동 사태로 국내 증시가 역대급 낙폭과 상승으로 극심한 변동성을 겪었던 이달 들어 ‘한국 개미’ 특유의 공격적 투자 성향은 한층 짙어진 모습이다.
급락장을 저가 매수 기회로 여겨 돈을 빌려 주식을 사는 빚투를 늘린 것이 대표적인 사례다.
신용거래융자 잔고는 중동 사태가 국내 증시에 처음 본격적으로 반영된 지난 3일 32조8000억원에서 지난 5일 33조7000억원으로 늘어 역대 최대치를 찍었다. 다만, 지난 9일엔 31조7000억원 수준으로 소폭 감소했다.
이달 1∼10일 개인이 가장 많이 순매수한 상장지수펀드(ETF) 상위 10종목 중 절반이 레버리지형 상품이라는 점도 개미들의 강심장을 단적으로 보여준다.
1, 2위가 각각 코스피와 코스닥지수를 곱절로 추종하는 KODEX 레버리지(6151억원)와 KODEX코스닥150레버리지(5208억원)였다.
이 밖에도 TIGER 반도체TOP10레버리지(2170억원), KODEX 2차전지산업레버리지(1293억원), KODEX 반도체레버리지(980억원) 등 유망 테마에 투자하는 레버리지 상품이 상위권에 올랐다.
이와 대조적으로 올해 국내 투자자들의 미국 주식 보관액은 점차 줄어드는 것으로 나타났다.
한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 이달 국내 투자자의 미국 주식 보관액은 지난 6일 기준 1602억309만달러(약 235조원)로 집계됐다.
올해 1월 약 1680억달러, 지난달 1639억달러에서 점차 감소하는 추세다.
미국 증시가 상대적으로 부진한 흐름을 보이는 반면 국내 증시는 연초부터 거침없이 상승함에 따라 국장으로 복귀하는 흐름이 가시화되는 게 아니냐는 해석이 고개를 들고 있다.
한편 중동사태로 금융시장 변동성이 커지자 당국에선 고위험 투자로 투자자 손실이 확대되지 않도록 안테나를 세우고 있다.
이찬진 금융감독원장은 전날 반대매매 가능성 등 신용거래 관련 투자위험 안내를 강화하고 고위험상품인 레버리지 ETF 관련 개인투자자의 투자현황을 모니터링할 것을 지시했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
미장 말고 국장으로… 화끈한 개미들, 빚투에 레버리지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사