美 백악관 “군사적 목표 달성 판단되면 작전 종료”…트럼프 ‘출구전략’ 명분 쌓기
미국 백악관은 10일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 군사작전 목표가 완전히 달성됐다고 판단할 때 이란 전쟁은 종료될 것이라고 밝혔다. 이란의 항복 선언 등을 고려 없이 트럼프 대통령이 자체적으로 전쟁 성과를 판단해 종전 결정을 할 수 있다는 취지다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 이란 전쟁 종전 시점에 대해 “궁극적으로 작전은 최고사령관(트럼프)이 군사적 목표가 완전히 달성되었다고 판단할 때, 그리고 이란이 자신들의 선언 여부와 무관하게 완전하고 무조건적 항복 상태에 이르렀다고 판단할 때 종료될 것”이라고 말했다.
그의 발언은 이란이 항전을 이어가더라고 미국이 전쟁 목표를 달성했다고 자체적으로 판단하면 종전을 할 수 있다는 뜻이다. 트럼프도 조기 종전을 강하게 시사한 전날 기자회견에서 이란 전함 51척 침몰, 미사일과 드론 시설 파괴 등을 거론하며 “이란의 군사력을 완전히 소탕했다”고 말한 바 있다. 트럼프가 전과를 일일이 나열하면서 승전 선언의 명분을 쌓는 것 아니냐는 해석이 나왔다.
레빗 대변인은 트럼프가 여전히 이란의 ‘무조건적 항복’을 원하느냐는 질문에 “대통령이 이란이 무조건 항복할 위치에 있다고 말할 때, 이란 정권이 그렇게 선언할 것이라고 주장하는 건 아니다”라고 답했다. 그러면서 “트럼프 대통령은 이란이 미국과 동맹국에 대해 더 이상 신뢰할 만한 직접적 위협을 가하지 않을 때 이란이 무조건 항복 상태에 이르렀는지를 판단할 것”이라고 설명했다.
그는 11일 차를 맞은 이란 전쟁에 대해 “예상보다 훨씬 더 빠른 속도로 이 중요한 전투에서 승리하고 있다”며 “작전 개시 이후 이란의 탄도미사일 공격은 90% 이상 감소했고 드론 공격도 약 85% 줄었다”고 밝혔다. 그러면서 “추세는 분명하다. 미국의 전투 능력은 날이 갈수록 증가하고 더욱 치명적이고 우세해지는 반면, 이란 테러 정권의 대응 능력은 급속히 약화되고 있다”고 주장했다.
온라인매체 악시오스는 이날 이란 종전 시나리오 중 하나로 트럼프의 승리 선언과 철군이 있다고 보도했다.
악시오스는 “트럼프 대통령은 이란의 미사일 및 드론 능력이 충분히 약화했다고 판단하고 이란의 근본적 정치 상황이 해결됐는지와 상관 없이 승리를 선언하고 철수할 수 있다”며 “특히 국내 경제 고통이 대통령에게 심각한 정치적 문제로 번질 위험이 커지면서 시장은 신속한 철수를 예상해왔다”고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사