美 백악관 “군사적 목표 달성 판단되면 작전 종료”…트럼프 ‘출구전략’ 명분 쌓기

캐럴라인 레빗 백악관 대변인이 10일(현지시간) 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

레빗 대변인은 트럼프가 여전히 이란의 ‘무조건적 항복’을 원하느냐는 질문에 “대통령이 이란이 무조건 항복할 위치에 있다고 말할 때, 이란 정권이 그렇게 선언할 것이라고 주장하는 건 아니다”라고 답했다.

그는 11일 차를 맞은 이란 전쟁에 대해 “예상보다 훨씬 더 빠른 속도로 이 중요한 전투에서 승리하고 있다”며 “작전 개시 이후 이란의 탄도미사일 공격은 90% 이상 감소했고 드론 공격도 약 85% 줄었다”고 밝혔다. 그러면서 “추세는 분명하다. 미국의 전투 능력은 날이 갈수록 증가하고 더욱 치명적이고 우세해지는 반면,

이란 테러 정권의 대응 능력은 급속히 약화되고 있다”고 주장했다.