“이란, 호르무즈 해협에 기뢰 부설 개시”…트럼프 “기뢰 부설 보트 완파”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9일(현지시간) 플로리다주 마이애미에 있는 리조트에서 기자회견을 하는 모습.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에

“만약 이란이 호르무즈 해협에 어떤 기뢰라도 설치했다면, 아직 그들이 그렇게 했다는 보고는 받지 못했지만, 우리는 그것들이 즉시 제거되기를 원한다”고 적었다. 그는 이어 “

어떤 이유로든 기뢰가 설치됐고 그것들이 바로 제거되지 않으면 이란에 대한 군사적 결과는 지금까지 본 적 없는 수준이 될 것”이라고 경고했다.

만약 반대로 그들이 설치했을 수도 있는 기뢰를 제거한다면, 그것은 올바른 방향으로 가는 거대한 발걸음이 될 것”이라고 말했다. 이어 “또한 우리는 마약 밀매업자들에 대해 사용한 것과 동일한 기술과 미사일 능력을 동원해 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하려는 모든 선박을 영구적으로 제거할 것”이라고 덧붙였

다.

미국

이란이 기뢰를 2~3개씩 운반할 수 있는 소형 선박들을 사용해 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하고 있다고 전했다.