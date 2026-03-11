호르무즈 통제에 조급해졌나…美 에너지 장관 “해군 호위” 글 올렸다 ‘빛삭’
미국의 크리스 라이트 에너지장관이 10일(현지시간) 미 해군이 호르무즈 해협에서 유조선을 성공적으로 호위했다는 잘못된 내용을 올렸다가 삭제했다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 불안정한 상황에서 미국 정부의 조급함이 드러난 것으로 해석된다.
라이트 장관은 이날 엑스에 “(도널드) 트럼프 대통령은 이란에 대한 군사작전 중에도 글로벌 에너지 안정을 유지하고 있다”며 “미 해군은 글로벌 시장에 석유 공급이 지속되도록 보장하기 위해 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 성공적으로 호위했다”고 적었다. 라이트 장관이 게시글을 올린 뒤 유가가 하락하기도 했다.
하지만 라이트 장관은 자신의 게시물을 올리고 몇 분 뒤 돌연 삭제했다. 이후 ‘유조선 호위 게시글은 사실이 아니었던 것으로 확인됐다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “해당 게시물은 신속하게 삭제됐다. 현재 미 해군이 유조선이나 선박을 호위한 적이 없다고 확인할 수 있다”고 밝혔다. 그러면서도 “물론 이는 대통령이 적절한 시기에 필요한 경우 활용하겠다고 밝힌 옵션이라는 점은 분명하다”고 말했다.
이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 알리 모하마드 나이니 대변인도 “전쟁 중에는 단 한 척의 미국 선박도 오만만과 페르시아만 또는 호르무즈 해협에 감히 접근하지 못할 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이란 전쟁 뒤 이란 정부가 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하고 국제 유가가 급등하자 해군을 동원해 유조선을 호위하겠다고 지난 3일 밝힌 바 있다. 전날에도 이란이 호르무즈 해협 안에서 석유 수송을 차단하는 조치를 취하면 이란에 대해 이제까지 했던 공격보다 20배 강한 공격을 가하겠다고 경고했다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 물동량의 약 20%가 유통된다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
