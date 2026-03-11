호르무즈 통제에 조급해졌나…美 에너지 장관 “해군 호위” 글 올렸다 ‘빛삭’

이란이 호르무즈 해협을 봉쇄한 가운데 지난 7일(현지시간) 한 유조선이 오만 무스카트에 정박해 있다. 연합뉴스

라이트 장관은 이날 엑스에 “(도널드) 트럼프 대통령은 이란에 대한 군사작전 중에도 글로벌 에너지 안정을 유지하고 있다”며 “미 해군은 글로벌 시장에 석유 공급이 지속되도록 보장하기 위해 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 성공적으로 호위했다”고 적었다. 라이트 장관이 게시글을 올린 뒤 유가가 하락하기도 했다.

하지만 라이트 장관은 자신의 게시물을 올리고 몇 분 뒤 돌연 삭제했다. 이후

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의

트럼프 대통령은 이란 전쟁 뒤 이란 정부가 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하고 국제 유가가 급등하자 해군을 동원해 유조선을 호위하겠다고 지난 3일 밝힌 바 있다.