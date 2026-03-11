서울시발레단의 올해 첫 안무가 샤론 에얄 “춤이 필요한 이유요?”

14일 개막하는 ‘재키’… 초현실적이고 관능적인 작품

2005년부터 남편이자 프로듀서 가이 베하르와 협업

서울시발레단의 2026년 첫 신작 ‘재키’ 안무가 샤론 에얄(왼쪽). 에얄은 강렬한 아이라인과 립스틱이 번진 모습이 트레이드마크다. 오른쪽은 서울시발레단이 더블빌 형태로 14일 개막하는 ‘블리스’와 ‘재키’ 포스터.

“춤은 자유, 연결 그리고 감정에 대한 것입니다. 그것이 바로 모든 사람에게 춤이 필요한 이유죠.”



근래 세계 무용계에서 뜨거운 안무가 중 한 명인 샤론 에얄(55)이 오는 14일 개막하는 서울시발레단의 2026년 첫 신작 ‘재키’(Jakie)를 위해 내한했다. 10일 세종문화회관에서 열린 기자회견에서 에얄은 “나는 자신을 안무가로 지칭하지 않는다. 그저 지금 느끼는 것을 하고 싶은 몽상가라고 생각한다. 나는 춤을 추고, 춤을 만들고, 춤을 공유하는 것이 좋다”고 자신을 소개했다.



이스라엘 출신인 에얄은 어린 시절 클래식 발레를 전공했다. 이후 현대무용의 거장 오하드 나하린이 이끌던 바체바 무용단에서 1990~2008년 무용수로 활동한 그는 무용단 내 창작 프로젝트를 통해 안무가로서 경력을 시작했다. 2003~2004년 바체바 무용단의 부예술감독을 지냈으며 2005~2012년 상주 안무가를 역임했다. 에얄은 2009년부터 네덜란드댄스시어터(NDT), 파리오페라발레 등 세계 여러 무용단을 위한 작품도 만들기 시작했다. 또 패션 브랜드 크리스찬 디오르에서 크리에이티브 디렉터 마리아 그라치아 치우리(현 펜디 크리에이티브 디렉터)의 2019 S/S, 2021 F/W 컬렉션의 런웨이 쇼를 연출하기도 했다.



서울시발레단의 2026년 첫 신작 ‘재키’ 리허설 모습 (c)세종문화회관

“4살 때부터 춤을 췄는데, 그때부터 춤을 만들었다고 할 수 있어요. 13살 때 벨라 바르토크 음악으로 안무한 것을 첫 작품으로 꼽지만, 제겐 춤을 추는 것과 춤을 만드는 것이 크게 다르지 않았습니다. 또한, 저는 발레와 현대무용을 구분하지 않습니다.”



그가 안무가로서 전환점을 맞이한 것은 남편이자 무용단 S.E.D(샤론 에얄 댄스)의 공동 예술감독 겸 프로듀서 가이 베하르와 협업하면서부터다. 베하르는 파티 프로듀서로서 1999~2005년 텔아비브의 나이트 라이프에 큰 영향을 미친 인물이다. 라이브 음악 공연, 언더그라운드 예술 행사, 테크노 레이브 등을 기획해 큰 호응을 받았다. 에얄과 베하르는 1990년대 나이트클럽에서 만나 2005년 바체바 컴퍼니의 ‘베르톨리나’에서 처음 협업한 이후 서로의 창작 활동에 꾸준히 협력해 왔다. 그리고 2013년 LEV 무용단(S.E.D의 전신)을 창단했다. 참고로 에얄은 강렬한 아이라인과 립스틱이 번진 모습이 트레이드마크인데, 마치 새벽 3시에 나이트클럽의 플로어에서 춤추는 듯한 모습이다.



“남편은 세상에서 제가 가장 좋아하고 신뢰하는 사람입니다. 남편이 없었다면 지금처럼 작업할 수 없었을 겁니다. 남편은 무용을 전공하지 않았지만, 저와 다른 관점에서 작품에 대한 아이디어를 제공합니다. 또한, 남편은 컴퍼니 매니저이기도 해서 저와 생활과 예술 모두 함께합니다.”



샤론 에얄의 남편이자 무용단 S.E.D를 공동으로 이끄는 프로듀서 가이 베하르 (c)Davit Giorgadze

에얄과 베하르가 이끄는 LEV 무용단은 국내에도 모다페(국제현대무용제)에서 2014년 ‘HOUSE’, 2016년 ‘Process Day’, 2022년 ‘챕터 3: 하트의 잔혹한 여행’을 선보인 바 있다. 그리고 지난 2024년 LG아트센터 초청으로 내한한 스웨덴 예테보리 무용단은 에얄의 ‘SAABA’를 공연했다. 이번에 서울시발레단에서 선보이는 ‘재키’는 지난 2023년 NDT에서 초연한 작품이다. 에얄이 처음으로 한국 무용수들을 직접 지도해 공연을 올린다는 점에서 의미가 있다.



“저의 작업은 사람과 하는 일입니다. 그래서 다른 국적의 무용수라기보다는 새로운 사람과 만난다고 생각합니다. 사람이 달라지는 만큼 작업에서도 개개인에 맞춰 조금씩 변화를 주기도 합니다. 한국 무용수들의 경우 움직임에 대해 엄격한 것이 마음에 듭니다. 다만 감정적인 부분을 끌어내는 것은 도전입니다.”



‘재키’는 에얄과 베하르 듀오 특유의 미학적 에로티시즘이 돋보이는 작품이다. 초현실적인 분위기 속 미니멀하고 반복적인 안무, 몽환적인 전자음악에 맞춘 관능적이고 매혹적인 움직임은 육체의 미학을 극한으로 끌어올린다. NDT 초연 당시 발레의 엄격함 속에 테크노의 자유로움이 공존한다는 평가를 받았다.



서울시발레단의 ‘재키’ 콘셉트 사진. (c)세종문화회관

“저는 말하는 것을 그다지 좋아하지 않아요. 말을 잘했으면 이렇게 춤으로 사람들과 소통하지 않았을 거예요. 제가 작품에 대해 설명해 드리기보다는 관객이 (공연을 보고) 직접 느끼시길 바랍니다. 참고로 제 모든 작품은 삶에서 영감을 받아 만들어집니다. ‘재키’ 역시 삶의 연장선상이라고 생각합니다.”



에얄이 이스라엘 출신인만큼 이날 기자간담회에서는 현재 중동 정세와 관련한 질문도 나왔다. “4년째 프랑스에 살고 있다”며 답변을 피한 그는 “나는 창작을 하고 싶은 예술가다. 그리고 예술만이 우리에게 가져다줄 수 있는 것이 있다. 바로 사랑과 평화 그리고 나눔”이라고 강조했다.



‘재키’는 지난해 공연한 요한 잉거의 ‘블리스’와 함께 더블빌(한 무대에 두 가지 작품을 선보이는 형태)로 공연된다. 공연은 오는 14~22일 세종문화회관 M씨어터에서 총 7회 진행된다. 16·17·21일에는 공연이 없다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



