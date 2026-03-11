IEA긴급회의 소집…전략 비축유 3억~4억 배럴 방출 방안 유력 방안 논의
IEA 설립 후 역대 최대 규모…중국 14억 배럴 비축 추정
국제에너지기구(IEA)가 중동 전쟁 사태로 인한 국제 석유 시장 상황을 평가하기 위해 긴급 회의를 소집했다. 이번 회의는 주요 7개국(G7) 에너지 장관들의 전략 비축유 방출 여부 결정 회의에 따른 후속 조치로 시장 안정을 위한 국제적 공조 방안을 구체화할 것으로 예상된다.
파티 비롤 IEA 사무총장은 10일(현지시간) 성명을 통해 “이날 늦은 시간에 회의를 소집한다”며 “이 회의를 통해 현재의 공급 안정성과 시장 상황을 평가해 IEA 회원국의 전략 비축유 방출 여부를 결정하겠다”고 밝혔다.
그는 또 “최근 석유 시장 상황이 악화됐다”며 “호르무즈 해협 통과의 어려움 외에도 상당량의 석유 생산량이 감축돼 시장에 중대한 위험을 초래하고 있으며 그 위험은 점점 커지고 있다”고 밝혔다. IEA는 세계 에너지 정책 협력과 조정을 위해 설립된 정부 간 국제기구로, 한국은 2002년 가입했으며 회원국은 현재 32개국이다.
앞서 G7 에너지 장관들은 이날 올해 의장국인 프랑스의 롤랑 레스퀴르 경제 장관 주재로 긴급 상황 점검 회의를 열었다. 이 자리에서 레스퀴르 장관은 IEA에 잠재적 비축유 방출 시나리오를 마련해 달라고 요청했다고 말했다. 전략 비축유 제도는 1973년 석유 파동 후 에너지 안보 강화를 위해 1974년 IEA가 설립되면서 함께 도입됐다. IEA는 급격한 유가 변동에 대비해 회원국들에 순 석유 수입량 기준 최소 90일분의 비상 석유 비축 의무를 부과하고 있다.
IEA는 미국이 제안한 3억~4억 배럴 가량의 공동 전략 비축유 방출을 검토 중이며 이는 역대 최대 규모다. 회원국들은 지금까지 다섯 차례 공동 방출을 결정했다. 마지막 두 차례는 우크라이나 전쟁 직후인 2022년 3월과 4월 유가가 급등했을 때 이뤄졌다. IEA 추정한 공공 비축유는 약 12억 배럴이며 정부의 의무에 따라 업계가 보유한 추가 비축량은 6억 배럴에 이른다.
한편 IEA 회원국이 아닌 중국은 2024~2025년 사이, 국제 유가가 배럴당 60~70달러로 안정세를 유지할 때 러시아산과 이란산 원유를 할인된 가격으로 대량 매집한 것으로 알려졌으며 최대 14억 배럴의 원유를 비축한 것으로 추정되고 있다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
