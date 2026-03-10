“100엔에 472원?” 토스뱅크 환전 오류에 엔화 ‘반값 거래’
토스뱅크 애플리케이션에서 일본 엔화 환율이 정상가의 절반 수준으로 표시되는 오류가 발생했다.
10일 토스뱅크와 온라인 커뮤니티 등에 따르면 이날 오후 7시 29분부터 약 7분 동안 토스뱅크 앱에서 엔화를 환전할 때 100엔당 약 472원대 환율이 적용됐다.
당시 시장에서 거래되던 엔화 환율은 100엔당 약 934원 수준이었다. 앱에 표시된 환율이 실제보다 절반 가까이 낮게 나타난 셈이다.
환율이 급격히 낮아지면서 미리 낮은 가격에 자동 매수를 설정해 둔 일부 이용자들은 해당 환율로 엔화를 매수한 것으로 전해졌다.
토스뱅크는 문제를 확인한 뒤 엔화 환전 서비스를 일시적으로 중단했다. 이후 오후 9시쯤부터는 정상적으로 환전 거래가 이뤄지고 있다고 밝혔다.
토스뱅크 관계자는 “내부 점검 과정에서 일시적으로 잘못된 환율이 적용됐다”며 “해당 시간대에 이뤄진 환전 규모는 현재 확인 중”이라고 설명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사