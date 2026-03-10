[속보] 美국방 “오늘 이란 공습 가장 격렬한 날 될 것”

피트 헤그세스 미국 국방장관이 9일(현지시간) 미국 델라웨어주 도버의 도버 공군기지에서 열린 미 육군 하사 벤저민 페닝턴의 유해 송환식에서 거수경례를 하고 있다. 로이터연합뉴스

이란의 이웃 국가와 걸프 지역의 일부 전 동맹국들조차 이란과 그들의 대리 세력인 헤즈볼라, 후티, 하마스를 버렸다”고 강조했다.

“적이 완전히, 결정적으로 패배할 때까지 우리는 멈추지 않을 것”이라며 “우리의 타임라인에 따라, 우리의 선택에 따라 그렇게 하겠다”고 말했다.