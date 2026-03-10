[속보] 이란, 트럼프에 “제거되지 않도록 조심하라” 위협

미국이 이란에 대해 군사공격이 진행 중인 가운데 지난달 28일 이란 테헤란에서 폭발이 발생한 뒤 연기가 피어오르고 있다. AP뉴시스

앞서 이란은 트럼프 전 대통령 암살 음모 의혹과 관련해 미국의 비난을 받아온 바 있다.