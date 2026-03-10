[속보] 이란, 트럼프에 “제거되지 않도록 조심하라” 위협
이란이 10일 도널드 트럼프 미국 대통령에게 “당신이나 제거되지 않도록 조심하라”며 위협했다.
알리 라리자니 이란 최고국가안보위원회 사무총장은 이날 SNS 엑스(X·옛 트위터)에 게시한 글을 통해 “희생의 나라 이란은 당신의 공허한 위협을 두려워하지 않는다”며 “당신보다 더 강한 나라도 이란을 제거할 수 없다. 당신 스스로나 제거되지 않도록 조심하라”고 말했다.
이는 최근 트럼프 대통령이 “이란이 호르무즈 해협을 통한 석유 수출을 차단할 경우 20배로 응징하겠다”고 경고한 데 대한 반응으로 풀이된다.
앞서 이란은 트럼프 전 대통령 암살 음모 의혹과 관련해 미국의 비난을 받아온 바 있다.
