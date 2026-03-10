이란 “석유 단 1ℓ도 안 내보낸다…휴전 원치 않아”
도널드 트럼프 미국 대통령이 “이란 전쟁이 곧 마무리될 것”이라고 언급한 직후, 이란이 강한 어조로 이를 반박했다.
모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회의장은 10일(현지시간) SNS 엑스(X)에 “우리는 결코 휴전을 원하지 않는다”며 “침략자들이 다시는 우리의 사랑스러운 이란을 공격할 엄두조차 못 내도록 그들의 입을 막아야 한다”고 밝혔다.
그는 이어 “이란은 ‘전쟁–협상–휴전, 그리고 다시 전쟁’으로 이어지는 악순환을 끝내길 원한다”며 이 같은 패턴은 이스라엘이 주도권을 유지하기 위해 사용하는 전략이라고 주장했다.
이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 역시 성명을 통해 “전쟁의 종결은 미국이 아닌 우리가 결정한다”고 경고했다. 혁명수비대는 “미국과 이스라엘의 공격이 계속된다면 중동 지역에서 석유 한 방울도 수출되지 못할 것”이라고 강조했다.
아바스 아라그치 이란 외무장관도 미 PBS 방송과의 인터뷰에서 미국과의 협상 재개 가능성을 일축했다. 그는 “세 차례 협상 후 미국 측이 진전이 있었다고 했음에도 결국 우리를 공격했다”며 “이제 미국과의 대화는 더 이상 협상 의제에 없다”고 말했다.
앞서 트럼프 대통령은 플로리다에서 기자회견을 열고 “이란 전쟁은 곧 끝날 것”이라고 언급하며 장기전 우려를 일축했다.
이란은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 폭격으로 사망한 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 차남인 강경파 아야톨라 모즈타바 하메네이를 차기 최고지도자로 임명하고 결사 항전 태세를 이어가고 있다.
전날 이란 수도 테헤란 도심 엥겔랍 광장에선 수만 명의 시민이 모여 모즈타바 하메네이의 최고지도자 선출을 축하하면서 그에 대한 충성 맹세 행사를 열었다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
