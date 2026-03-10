강북 모텔 연쇄살인 김소영 구속기소…“이상동기범죄”

檢, “김, 정신병력 없음에도 약물 확보”

서울북부지검이 지난 9일 공개한 강북구 모텔 살인 사건의 피의자 김소영(20)씨의 머그샷(범죄자 인상착의 기록사진). 북부지검은 10일 김씨를 구속기소했다. 연합뉴스

정서조절의 어려움, 충동성이 강한 모습을 보였고 이런 성향이 범죄로 이어졌다고 검

찰은 봤다.

앞서 경찰이 진행한 사이코패시 진단 평가(PCL-R)에서 40점 만점 중 25점을 받아 사이코패스

로 판명됐다.

검찰은 김씨가 범행 전 챗GPT에 약물과 주류를 같이 복용했을 때 사망할 수 있다는 가능성을 확인하고도 약물의 양을 늘려 피해자들을 살해한 것을 치밀하게 범행을 준비한 증거로 제시했다. 검찰은 범행의 중대성, 범죄의 잔인성, 재범 방지 필요성 등을 고려해 지난 9일 김씨의 신상정보를 공개했다.