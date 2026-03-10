“소주 4잔 마셨다” 이재룡 경찰 출석…‘술타기’ 의혹 추궁
음주운전 사고를 내고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(62)씨가 10일 경찰 조사를 받고 약 4시간 만에 귀가했다.
서울 강남경찰서는 오후 2시쯤 이씨를 도로교통법상 음주운전과 사고 후 미조치 혐의를 받는 피의자 신분으로 불러 음주 사고를 내고 도주한 경위 등을 조사했다.
이날 오후 6시16분쯤 검은 정장 차림으로 경찰서를 나온 이씨는 “저의 잘못된 행동으로 많은 분께 심려를 끼쳐드려 정말 죄송하다”며 “사실대로 다 말씀드렸고 앞으로 있을 법적 절차에도 성실히 잘 따르겠다”고 말하며 고개를 숙였다.
음주운전 혐의를 시인했느냐는 질문에는 “오래전에 바로 인정했다”고 답했다. 사고 뒤 도주한 이유에 대해서는 “인지를 못했다. 나중에 따로 말씀드리겠다”고 말했다.
경찰은 이씨가 사고 당일 여러 술자리에 참석한 정황을 포착하고 ‘위드마크 공식’에 따라 당시 혈중알코올농도를 역산하는 데 집중하고 있다. 위드마크 공식은 음주운전 당시의 혈중 알코올 농도를 계산하는 방법이다.
이씨는 지난 6일 오후 11쯤 서울지하철 7호선 청담역 인근에서 차를 몰다가 중앙분리대를 들이받고 달아나 약 3시간 뒤 지인 집에서 경찰에 붙잡혔다.
검거 당시 혈중알코올농도가 면허 정지 수준이었던 이씨는 첫 조사에서 음주운전 혐의를 부인했지만 사고 이튿날인 7일 변호인을 통해 ‘소주 4잔을 마시고 차를 몰았으며 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다’고 시인했다.
이씨는 ‘술타기 수법’을 시도했다는 의혹에 대해서는 부인한 것으로 전해졌다. 술타기 수법은 음주 수치 특정을 피하려 도주한 뒤 추가로 술을 마시는 것을 뜻한다.
경찰은 조사 내용을 바탕으로 이씨 사건 처리 방향을 결정할 방침이다.
