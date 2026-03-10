검찰 이번엔 ‘숙박 플랫폼 갑질 수사’… ‘야놀자·여기어때’ 압수수색
중소 숙박업체 상대 ‘갑질’ 의혹
‘미사용 쿠폰’ 일방적 소멸
검찰이 중소 숙박업체를 상대로 할인쿠폰이 함께 지급되는 광고성 상품을 판매한 뒤 미사용 쿠폰을 일방적으로 소멸시키는 방식으로 갑질한 혐의를 받는 온라인 숙박업소 예약플랫폼에 대한 강제수사에 착수했다.
법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 10일 경기 성남 야놀자 본사와 서울 강남구 여기어때 본사를 공정거래법 위반 혐의로 압수수색했다.
두 업체는 소비자들에게 할인쿠폰을 함께 주는 광고 상품을 입점 숙박업소에 판매했는데, 소비자가 사용하지 않은 쿠폰을 일방적으로 소멸한 혐의를 받는다.
구체적으로 야놀자는 입점 숙박업체에 ‘내주변쿠폰 광고’를 판매했는데, 이를 구매한 숙박업체를 플랫폼의 광고 카테고리에 노출하는 동시에 광고비의 일부를 소비자에게 할인쿠폰으로 지급했다. 여기어때도 유사한 방식의 광고 상품을 숙박업체에 판매했다.
그런데 두 회사는 소비자가 사용하지 않은 할인쿠폰을 일방적으로 소멸시킨 것으로 조사됐다. 야놀자는 계약기간 1개월이 종료되면 미사용 쿠폰을 없앴고, 여기어때 역시 쿠폰 발급 당일 사용되지 않은 쿠폰을 소멸시켰다.
숙박업소 입장에서는 미사용 쿠폰을 회수할 기회를 갖지 못한 것인데, 검찰은 이를 거래상 우월한 지위를 이용한 중소상공인에 대한 갑질로 보고 수사를 진행 중이다.
앞서 사건을 조사한 공정거래위원회는 야놀자와 여기어때에 각각 과징금 5억4000만원과 10억원을 부과했다. 이후 중소벤처기업부는 지난 1월 두 업체를 공정거래법 위반 혐의로 검찰에 고발해 달라고 공정위에 요청했다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사