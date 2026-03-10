비단, RWA 적립상품 확대… 플래티넘·팔라듐 추가
정기구독형 실물자산 적립 ‘차곡차곡’
금·은 이어 산업용 희소금속 투자 확대
출시 후 단기간 5만 구좌 돌파
부산디지털자산거래소 비단(Bdan)은 정기 구독형 실물자산(RWA) 적립 서비스 ‘차곡차곡’의 투자 상품을 기존 금과 은에서 플래티넘과 팔라듐까지 확대했다고 10일 밝혔다.
이번 상품 확대에 따라 이용자들은 귀금속뿐 아니라 산업용 희소 금속까지 포함한 실물자산 포트폴리오를 구성할 수 있게 됐다.
‘차곡차곡’은 e금과 e은 등 실물자산 기반 상품을 소액으로 꾸준히 적립할 수 있는 서비스다. 금액과 기간, 납입 주기를 자유롭게 설정할 수 있으며 은행 적금처럼 자동으로 적립되는 방식이 특징이다. 일정 납입 회차와 가입 기간을 충족하면 매도 수수료 면제 혜택도 제공한다.
최근 글로벌 경제 불확실성이 확대되면서 금과 은 등 실물자산 투자 수요가 늘어나는 가운데, 이 같은 정기구독형 적립 서비스가 장기 투자 수단으로 주목받고 있다. ‘차곡차곡’ 서비스는 출시 이후 단기간에 5만 구좌를 돌파하는 등 가입자도 빠르게 증가하고 있다.
이번에 추가된 플래티넘과 팔라듐은 산업적 활용도가 높은 대표적인 희소 금속이다. 플래티넘은 수소 연료전지 등 친환경 산업의 핵심 소재로 활용되며, 팔라듐은 자동차 촉매 변환장치 등에 쓰이는 백금족 금속으로 환경 규제 강화와 함께 수요가 늘고 있다.
비단은 실물자산 포트폴리오를 다변화해 투자 선택지를 확대하고 디지털 환경에서 쉽고 안전하게 거래할 수 있는 RWA 시장을 확대해 나간다는 계획이다.
김상민 부산디지털자산거래소 대표는 “금과 은에 이어 플래티넘과 팔라듐까지 다양한 실물자산을 비단 플랫폼에서 투자할 수 있게 됐다”며 “디지털 실물자산에 대한 접근성을 확대해 국내 대표 RWA 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 말했다.
비단은 현재 하루 23시간 e금·e은·e구리·e팔라듐·e플래티늄·e니켈·e주석 등 7종의 실물자산 거래를 지원하고 있으며 향후 e커피원두, e보이차 등 다양한 상품을 추가할 계획이다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
