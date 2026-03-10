하남시 “위례신사선 예타 통과 환영”…하남 연장 총력

에서 ‘위례신사선 도시철도 건설사업’ 예타가 통과된 것과 관련해 환영 입장을 밝히고, 위례신사선 하남 연장을 제5차 대도시권 광역교통시행계획에 반영하기 위해 적극 대응하겠다고 밝혔다.

경기 하남시가 위례신사선 도시철도 건설사업의 예비타당성조사 통과를 환영하며 하남 연장 추진에 총력을 기울이겠다고 10일 밝혔다.하남시는 이날 기획예산처 재정사업평가위원회 심의이현재 하남시장은 “이번 예비타당성조사 통과는 위례 주민들의 교통 불편을 근본적으로 해소할 수 있는 결정적인 전환점”이라며 “사업 지연으로 오랜 기간 불편을 감내해 온 시민들에게 의미 있는 소식을 전하게 되어 매우 뜻깊다”고 말했다. 이어 “위례신도시 철도 사업비 가운데 1256억원을 하남시 주민들이 부담했음에도 하남시는 철도 영향권에서 벗어나 있어 단일 생활권인 위례신도시 내에서 하남 주민들이 교통 차별을 받고 있는 상황”이라고 지적했다.이 시장은 “위례신사선 예타 통과를 발판으로 노선이 하남까지 연장될 수 있도록 제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영에 총력을 기울이겠다”며 “하남시가 철도교통 소외지역으로 남지 않도록 끝까지 책임 있게 추진하겠다”고 강조했다.위례신사선은 위례신도시 광역교통개선대책으로 추진된 도시철도 사업으로, 약 17년 동안 착공이 이뤄지지 않아 교통 혼잡과 대중교통 부족으로 불편을 겪어온 위례신도시 주민들의 대표적인 숙원사업으로 꼽힌다.당초 서울시가 민자사업 방식으로 추진했으나 2024년 6월 민간사업자와 협상이 결렬되면서 재정사업으로 전환됐으며, 올해 2월 13일 ‘제2차 서울특별시 도시철도망 구축계획 변경’ 고시를 통해 재정사업으로 확정됐다.위례신사선은 위례신도시와 서울 강남권을 연결하고 지하철 2호선·3호선·8호선과 신분당선, GTX-A 등 주요 철도 노선과 환승이 가능한 노선으로, 개통될 경우 위례신도시에서 강남 주요 업무·상업지역까지 이동 시간이 크게 단축될 것으로 기대된다.하남=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지