김주영·박상혁 “서울 5호선 김포 연장 예타 통과 환영”
더불어민주당 김주영 의원(김포시갑)과 박상혁 의원(김포시을)은 10일 기획예산처 재정사업평가위원회 심의에서 ‘서울 5호선 김포 연장 사업’이 예비타당성조사를 최종 통과한 것에 대해 환영 입장을 발표했다.
서울 5호선 김포 연장 사업은 김포 지역의 대표적인 숙원 교통 인프라 사업으로 꼽혀왔다. 특히 김포시는 김포골드라인의 극심한 혼잡으로 이른바 ‘지옥철’ 문제가 지속되면서 대체 광역철도망 구축 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 이번 예타 통과로 수도권 서부 지역 교통 혼잡 완화와 함께 한강2 콤팩트시티 등 신도시 입주민들의 이동 여건 개선에도 도움이 될 것으로 기대된다.
두 의원은 “이번 예타 통과는 단순히 철도 노선 하나가 추가되는 것이 아니라 신도시 주택 공급 정책의 실효성을 높이고 시민들의 정책 신뢰를 회복하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “주택·산업·행정 인프라가 조화를 이루는 ‘70만 김포 시대’를 여는 핵심 기반이 될 것”이라고 평가했다.
이번 성과는 사업 논의가 본격화된 지 약 1년 8개월 만에 이뤄졌다. 그동안 노선을 둘러싼 지자체 간 합의 지연과 예타 면제 여부를 둘러싼 논쟁 등으로 사업 추진 과정에서 진통을 겪었지만, 예타 착수 이후 약 9개월 만에 최종 통과가 결정됐다.
김주영·박상혁 의원은 그간의 추진 과정에 대해 “지자체 간 노선 협의가 장기간 난항을 겪는 상황에서도 국회와 정부를 지속적으로 설득하며 사업 필요성을 강조해왔다”며 “특히 시민들의 절박한 요구와 노력 덕분에 가능했던 성과”라고 밝혔다.
향후 국토교통부와 대도시권광역교통위원회는 기본계획 수립 등 후속 절차를 추진할 예정이다. 두 의원은 “앞으로 남은 절차도 차질 없이 진행되도록 정부와 긴밀히 협력해 5호선 개통과 광역교통 인프라 확충이 실현될 때까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
