기름값 계속 뛰나… “이란, 유가 끌어올려 미국 압박”

군사적 승리 아니라 버티기로 승산 도모

‘수송로 차단’ 전략… 지속 여부가 관건

“미사일 물량 아직 절반 이상 보유 가능”

“이란은 피 흘리는 짐승, 오히려 더 위험”

로이터통신은 10일(현지시간)

이란이 미국이나 이스라엘을 군사적으로 이기는 것이 아니라 전쟁을 장기전으로 끌고 가 소모전을 버텨내는 방식에서 승산을 찾으려 하고 있다”며 “

카타르에서 사우디아라비아에 이르는 에너지 거점을 겨냥해 공격을 확대하며 전면전을 불사하는 이유를 뒷받침한다. 이란은 이스라엘

인접 국가와 서방 경제에 타격을 주고 그 비용을 극대화해 미국의 정치적 의지를 시험하려는 것이라고 로이터는 설명했다.

변수는 미사일 물량과 내부 안정



2020년 이란 혁명수비대가 지하 배치 탄도미사일을 발사하는 장면이라고 소개한 장면. AP연합뉴스

상점과 은행이 영업을 이어가고 물자도 확보돼 있을 뿐 아니라 많은 주민이 도시를 떠나지 않았다는 게 관계자들의 전언이다.

누가 먼저 무너질까



이란 고위 성직자 아야톨라 압돌라 자바디 아몰리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. 뉴시스

전장에서의 지휘, 사전에 준비된 대응 계획의 실행, 전략과 공격 목표의 결정까지 장악하고 있다고 한다. 최고지도자 하메네이가 사망한 뒤 그의 아들 모즈타바를 최고지도자로 추대하는 과정에서도 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 전날 공화당 의원들에게 “(이 전쟁은) 이란을 완전히 그리고 결정적으로 패배시킬 때까지 계속될 것”이라며 종결이 가까울 수 있다는 전망도 내놨다.

작전이 끝나면 이란이 미국과 이스라엘, 동맹국에 대해 장기간 사용할 수 있는 무기를 보유하지 못하게 될 것이라고도 자신했다.

“잃을 것 없어진 이란, 소모전 돌입”



사이드 쿠제치 주한이란대사가 지난 5일 서울 용산구 한남동 주한이란대사관에서 열린 기자회견에 앞서 묵념하는 모습. 공동취재

미국·이스라엘과의 충돌이 불가피하다고 보고 혁명수비대의 광범위한 군사 네트워크와 대리 세력을 총동원해 다층적인 전략을 준비해 왔다는 게 이란 내부 관계자들의 전언이다.

모즈타바의 최고지도자 취임은 ‘막후 실력자’로서 혁명수비대의 지배력이 결정적으로 강화됐음을 보여주는 사례로 꼽힌다.

통신은 “권력의 중심이 이미 이동했음을 시사한다”며 ”형식적으로는 최고지도자가 국가의 정점에 서 있지만 이란의 향방과 성직자 지배 체제의 권위는 결국 미국과 이스라엘의 군사 작전에 혁명수비대가 얼마나 버틸 수 있는지에 달렸다”고 분석했다.