기름값 계속 뛰나… “이란, 유가 끌어올려 미국 압박”

이란이 국제유가를 끌어올리는 방식으로 미국이 먼저 물러서도록 압박하는 전략을 밀어붙이고 있다는 분석이 나왔다. 에너지 거점을 계속 타격할 수단이 얼마나 충분한지가 관건인 상황에서 이란이 전쟁 전 미사일 물량의 절반 이상을 아직 보유하고 있을 가능성이 제기됐다. 기름값이 더 오를 우려가 있다는 얘기다.
로이터통신은 10일(현지시간) “이란이 미국이나 이스라엘을 군사적으로 이기는 것이 아니라 전쟁을 장기전으로 끌고 가 소모전을 버텨내는 방식에서 승산을 찾으려 하고 있다”며 “이란은 에너지 가격을 끌어올려 서방 경제에 압력을 가하면 미국이 결국 물러날 것이라고 보고 있다”고 전했다.
통신은 “실제로 원유 가격이 상승했고 휘발유 가격도 오르고 있다”며 “미국 정치권에서는 11월 중간선거를 앞두고 경제적 영향에 대한 우려가 커지고 있다”고 덧붙였다.
런던정경대 파와즈 게르게스 교수는 압력이 더 커지면 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘승리’를 선언하고 철수할 가능성도 있다는 전망을 내놨다. 이 경우 이란 최고지도자 제거, 핵·미사일 능력 및 주요 군사 인프라 파괴 등을 성과로 내세울 것이라는 게 게르게스 교수의 견해다.
하지만 이란 입장에서는 생존 자체를 승리로 해석할 수 있다. 주요 전략 인프라 상당수가 파괴되더라도 이란 지도부는 세계 최대 규모 군사력을 가진 미국을 상대로 살아남았다는 사실 자체를 승리로 주장할 수 있다.
로이터는 “그 후 등장할 이란은 심각한 상처를 입은 국가일지도 모른다“면서도 “피를 흘린 이란은 이번 분쟁 이전과 같거나 그보다 더 위험하고 예측하기 어려운 존재가 될 가능성도 있다”고 내다봤다.
이란 정치 전문가 알렉스 바탄카 중동연구소 선임연구원은 “그들은 피를 흘리고 있는 짐승과 같다”며 “상처를 입었기 때문에 오히려 더 위험하다”고 로이터에 말했다.
이런 해설은 이란이 카타르에서 사우디아라비아에 이르는 에너지 거점을 겨냥해 공격을 확대하며 전면전을 불사하는 이유를 뒷받침한다. 이란은 이스라엘 인접 국가와 서방 경제에 타격을 주고 그 비용을 극대화해 미국의 정치적 의지를 시험하려는 것이라고 로이터는 설명했다.
변수는 미사일 물량과 내부 안정
성공 여부는 이란 혁명수비대가 전략의 핵심축인 미사일 공격을 얼마나 유지할 수 있는지에 달렸다.
미국은 이란의 무기고 대부분이 이미 파괴됐다고 주장하지만 현지 소식통은 전쟁 전 물량의 절반 이상을 여전히 보유하고 있을 가능성이 있다고 본다고 로이터는 전했다.
통신은 “이 추정이 맞다면 이란은 몇 주 동안 미사일 공격을 계속할 수 있고 그사이 국내외 경제적 압력이 커질 경우 미국에 중대한 국면이 될 수 있다”고 해설했다.
내정 안정도 중요한 요소다. 로이터는 이란 내부 관계자들을 인용해 “현재 대규모 시위나 유력 인사의 이탈, 체제 내부 균열 등은 나타나지 않고 있다”며 “폭격이 이어지는 수도 테헤란에서는 창문이 밤낮으로 흔들리고 있지만 생활은 계속되고 있다고 한다”고 전했다. 상점과 은행이 영업을 이어가고 물자도 확보돼 있을 뿐 아니라 많은 주민이 도시를 떠나지 않았다는 게 관계자들의 전언이다.
공격이 계속되면서 미국과 이스라엘의 의도에 반대되는 움직임도 나타나는 것으로 전해졌다. 인프라 공격과 내란 가능성이 거론되는 가운데 이란 시민 사이에서 ‘이란의 분열을 원하는 사람은 없다’는 분위기와 함께 국가적 결속감이 오히려 강해지고 있다고 한다. 이런 분위기는 체제 연명에 기여하는 측면이 있다.
한 관계자는 “장기적으로 체제가 존속할지 여부는 알 수 없지만 적어도 앞으로 몇 주 안에 붕괴하지는 않을 것”이라고 말했다고 로이터는 전했다.
누가 먼저 무너질까
전쟁은 점차 양측 지구력을 시험하는 국면으로 수렴하고 있다. 이란이 미사일 공격을 언제까지 지속할 수 있는지, 미국과 이스라엘이 이를 막기 위해 필요한 경제적·군사적·정치적 부담을 얼마나 견딜 수 있는지가 핵심이다. 게르게스 교수는 로이터에 “먼저 항복하는 쪽이 누구인지, 즉 트럼프인지 아니면 이란 지도부인지가 최대 관건”이라고 말했다.
이란 체제를 수호해온 혁명수비대는 여전히 주도권을 쥐고 있는 것으로 평가된다. 미국과 이스라엘의 군사 공격과 요인 암살이라는 충격에도 흔들리지 않는 모습이다. 혁명수비대는 전장에서의 지휘, 사전에 준비된 대응 계획의 실행, 전략과 공격 목표의 결정까지 장악하고 있다고 한다. 최고지도자 하메네이가 사망한 뒤 그의 아들 모즈타바를 최고지도자로 추대하는 과정에서도 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다.
게르게스 교수는 “혁명수비대에게 이것은 존재 자체를 건 싸움이자 사실상 전면전”이라며 “그들은 자신들의 생존이 걸렸다고 진심으로 믿고 있기 때문에 모든 것을 동원해서라도 싸울 각오가 돼 있다”고 봤다.
트럼프 대통령은 전날 공화당 의원들에게 “(이 전쟁은) 이란을 완전히 그리고 결정적으로 패배시킬 때까지 계속될 것”이라며 종결이 가까울 수 있다는 전망도 내놨다. 작전이 끝나면 이란이 미국과 이스라엘, 동맹국에 대해 장기간 사용할 수 있는 무기를 보유하지 못하게 될 것이라고도 자신했다.
“잃을 것 없어진 이란, 소모전 돌입”
이란은 지금 같은 사태 격화를 전쟁이 시작되기 한참 전부터 예상해왔다고 한다. 미국·이스라엘과의 충돌이 불가피하다고 보고 혁명수비대의 광범위한 군사 네트워크와 대리 세력을 총동원해 다층적인 전략을 준비해 왔다는 게 이란 내부 관계자들의 전언이다.
로이터는 “그리고 지금, 잃을 것이 거의 없어진 이란은 그 계획을 실행에 옮기며 정치적·경제적으로 상대를 지치게 만드는 소모전 형태의 전쟁으로 국면을 바꾸고 있다”고 설명했다.
전쟁을 계기로 이란 내부 권력은 혁명수비대로 이동한 모습이다. 모즈타바의 최고지도자 취임은 ‘막후 실력자’로서 혁명수비대의 지배력이 결정적으로 강화됐음을 보여주는 사례로 꼽힌다.
통신은 “권력의 중심이 이미 이동했음을 시사한다”며 ”형식적으로는 최고지도자가 국가의 정점에 서 있지만 이란의 향방과 성직자 지배 체제의 권위는 결국 미국과 이스라엘의 군사 작전에 혁명수비대가 얼마나 버틸 수 있는지에 달렸다”고 분석했다.
강창욱 기자
