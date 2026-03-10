곽미숙 경기도의원, 고양시장 출마 선언

“엄마의 마음으로 시민 삶 돌보겠다”

곽미숙 경기도의원(국민의힘·고양6)이 10일 고양시의회 영상회의실에서 기자회견을 열고 고양시장 선거 출마를 공식 선언하고 있다. 박재구 기자

곽미숙 경기도의원(국민의힘·고양6)이 10일 고양시장 선거 출마를 공식 선언하며 “엄마의 마음으로 시민의 삶을 돌보는 시장이 되겠다”고 밝혔다.



곽 의원은 이날 고양시의회 영상회의실에서 기자회견을 열고 “지금 고양에는 보여주기식 행정보다 현장에서 시민의 삶을 세심하게 돌보는 ‘엄마 시장’이 필요하다”며 고양특례시장 선거 출마를 공식화했다. 곽 의원이 당선될 경우 고양시 최초의 여성 시장이 탄생하게 된다.



재선 도의원인 곽 의원은 “아이를 키우는 엄마의 마음과 가족의 살림을 책임지는 자세로 때로는 부드럽게, 때로는 단호하게 고양시의 변화를 이끌겠다”며 “엄마의 마음으로 시민 한 사람 한 사람의 삶을 세심하게 챙기겠다”고 말했다.



그는 고양시가 각종 규제로 인해 성장에 제약을 받고 있는 구조적 현실도 지적했다. 곽 의원은 “고양시는 과밀억제권역, 군사시설보호구역, 개발제한구역(그린벨트)이라는 ‘3중 규제’에 묶여 재정자립도가 약 32% 수준에 머물러 있다”며 “공업용지가 수원시의 약 4% 수준에 불과해 서울 통근율이 39%에 달하는 베드타운 구조를 벗어나지 못하고 있다”고 진단했다.



이어 “이 같은 한계를 변명으로 삼지 않겠다”며 “20년 정치 경험을 바탕으로 국비·도비 확보와 민간 투자 유치를 연계한 실행 가능한 재정 전략을 추진하겠다”고 강조했다.



곽 의원은 고양시의 미래 비전으로 ‘자족도시’를 제시했다. 그는 “고양시민의 가장 큰 염원은 잠만 자는 도시가 아니라 아이부터 청년, 중장년, 어르신까지 모두가 미래를 설계할 수 있는 도시로 나아가는 것”이라며 “경제 자족 기반 확충과 덕양구 개발 소외 해소, 일산신도시 노후화 대응을 시정의 핵심 과제로 추진하겠다”고 밝혔다.



또 “교육·복지·교통·일자리 등 시민 삶에 꼭 필요한 정책을 우선 챙겨 생활이 힘이 되는 도시를 만들겠다”며 “0세부터 100세까지 평생 살고 싶은 고양을 만들겠다”고 말했다.



곽 의원은 자신을 ‘엄마 시장’으로 규정하며 감성적 리더십과 실무 능력을 동시에 강조했다. 그는 “행주산성을 지켜냈던 아낙네의 마음처럼 지금의 고양에도 시민의 삶을 꼼꼼히 살피는 책임 있는 리더십이 필요하다”고 말했다.



이어 “국민의힘에서 유일한 여성 2선 도의원으로 도의회 대표의원을 역임하며 협치와 리더십을 경험했다”며 “여성 시장이 없었던 고양시에 엄마의 세심함과 강인함으로 시민들을 가족처럼 돌보겠다”고 덧붙였다.



고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



