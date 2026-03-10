가덕도 신공항철도 연결선 예타 통과
총사업비 6025억원… 2034년 개통
부전마산선·부산신항선 직결 추진
동남권 신공항 접근성 크게 개선
가덕도신공항 접근성을 높이기 위한 ‘가덕도 신공항철도 연결선 건설사업’이 예비타당성조사(예타)를 통과했다.
김도읍 국회의원(국민의힘·부산 강서구)은 10일 “기획재정부가 이날 재정사업평가위원회를 열어 가덕도 신공항철도 연결선 건설사업의 예타 통과를 의결했다”고 밝혔다.
이 사업은 부산‧울산 등 동남권에서 가덕도신공항으로 환승 없이 접근할 수 있도록 철도 연결선을 구축하는 사업이다. 연결선 길이는 상선 6.58㎞(부전마산선 방향), 하선 6.38㎞(가덕도신공항 방향) 규모이며 총사업비는 6025억원이다.
기존 부산신항선은 경전선(삼랑진~광주송정) 서쪽으로 연결돼 있어 부산 동부 지역으로 이동하려면 김해 장유역에서 역방향 운행을 하거나 갈아타야 하는 불편이 있었다. 배차 간격도 60분 수준으로 이용 편의성이 떨어진다는 지적이 제기돼 왔다.
이번 연결선이 구축되면 부전마산선과 부산신항선이 직접 연결돼 환승 없이 철도 이용이 가능해진다. 부산신항~울산신항 구간 운행 거리도 59.5㎞ 단축돼 물류 경쟁력 향상에도 도움이 될 것으로 기대된다. 가덕도신공항 접근성도 크게 개선될 전망이다.
예타 통과를 위해서는 경제성 지표인 비용대비편익(B/C)이 1 이상, 정책적 타당성 등을 반영한 종합평가(AHP)가 0.5 이상이어야 사업성이 있는 것으로 평가된다. 다만 이 사업은 2024년 1월 예타 대상 사업으로 선정됐음에도 B/C가 0.95로 기준치인 1.0에 미치지 못했다. 그럼에도 정책적 타당성을 반영한 종합평가(AHP)에서 기준을 충족해 이번에 예타를 통과한 것으로 알려졌다.
정부는 올 하반기부터 내년까지 기본계획을 수립하고 2028년부터 2030년까지 실시설계를 거쳐 2030년 착공, 2034년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.
김도읍 의원은 “가덕도신공항 철도 접근망 구축이 필수적이라는 점을 강조하며 정부와 협의를 이어왔다”며 “사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
