김동연 “‘경기도형 주4.5일제’ 효과 입증됐다”
김동연 경기도지사가 “‘경기도형 주4.5일제’ 도입 효과가 입증됐다”고 자신감을 내비쳤다.
김 지사는 10일 국회 의원회관 제3세미나실에서 열린 ‘주4.5일제 시범사업 효과분석 정책 토론회’에 참석해 “1년간 시범사업 효과를 분석한 결과, 직원들의 삶의 만족도는 높아졌고, 기업의 매출과 고객만족도도 늘었다”며 이같이 밝혔다.
그는 “주4.5일제는 단순히 근무 시간을 줄이는 정책이 아니라 일하는 방식과 삶의 균형을 새롭게 설계하는 사회적 실험”이라며 “사람이 행복해서 생산성이 높아졌고 기업의 경쟁력으로 이어질 수 있다”고 말했다.
이어 “이재명 국민주권정부가 주4.5일제 전국 확산을 추진하고 있는 만큼 국정 제1동반자로서 경기도가 정부·국회와 적극 협력하겠다”며 “전국적으로 확산시키고 대기업과 중소기업이 함께하는 상생협력 모델을 도입하겠다”고 강조했다.
경기도와 국회의원 33명이 공동 주최한 이날 토론회는 김 지사의 두번째 민생경제 현장투어(달라질 때까지 달려갑니다)의 하나로 마련됐다.
토론회에서는 지난해 전국 최초로 경기도가 시작한 주4.5일제 발전 방안에 대한 논의가 이뤄졌다.
경기도의 주4.5일제 시범사업은 노동자의 임금을 줄이지 않으면서 직원의 노동시간을 단축하는 정책으로 지난해 12월 기준 107곳(기업 106곳, 공공기관 1곳)이 참여하고 있다.
도는 노동자 1인당 월 최대 27만원(주 5시간 단축 기준)의 임금 보전 장려금을 지원하는 기존 모델에 이어 올해부터 대기업과 중소기업이 함께하는 상생협력 모델을 추진할 계획이다.
토론회에서 윤덕룡 경기도일자리재단 대표가 발표한 ‘경기도 주4.5일제 시범사업 효과 분석’, 김종진 일하는 시민연구소 소장이 발표한 ‘경기도 주4.5일제 시범사업 효과성 검토 함의’ 등에 따르면 노동시간은 주당 4.7시간 감소했다.
기업 측면에서는 근로자 1인당 노동생산성이 2.1% 상승한 것으로 추정됐으며, 채용경쟁률은 10.3대 1에서 17.7대 1로 높아졌다. 이직률은 22.8%에서 17.4%로 5.4%p 감소했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사