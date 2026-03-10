인간보다 AI가 더 잘한다…‘이 전공’ 없앤 중국 대학
인공지능(AI) 기술이 빠르게 발전하면서 중국의 한 미디어 특성화 대학이 번역과 촬영 등 16개 학부 전공을 한 번에 폐지했다.
10일 중국중앙CCTV 등 중국 매체에 따르면 중국인민정치협상회의 위원인 중국촨메이대학 랴오샹중 당서기는 양회 기간 인터뷰를 통해 “지난해 번역·촬영 등 학부 전공 16개를 한 번에 폐지했다”고 말했다.
1954년 설립된 중국촨메이대학은 중국 교육부 직속의 미디어 전문 교육기관으로 방송·영상 분야 인재를 양성해 온 대학이다.
그는 인터뷰에서 “미래는 인간과 로봇이 역할을 나눠 일하는 시대가 될 것”이라며 “대학 교육 역시 이러한 변화에 맞게 전면적으로 재구성해야 한다”고 밝혔다.
중국 교육 당국도 대학 전공 구조 개편을 지속적으로 추진하고 있다. 중국 교육부 등 관계 부처는 2023년 대학들에 대해 기술 변화와 산업 구조에 맞지 않는 전공을 정리하도록 요구하며 전체 전공의 약 20%를 조정하거나 최적화할 것을 주문했다.
실제로 2024년 기준 중국 대학의 학부 전공 구조를 보면 폐지된 전공은 1428개에 달했고, 모집을 중단한 전공도 2220개에 이른다. 반면 새롭게 개설된 전공은 1839개로, 기존 전공이 빠르게 사라지는 동시에 새로운 분야가 등장하는 흐름이 나타나고 있다.
폐지된 전공 상당수는 AI로 대체 가능성이 높은 분야라는 분석도 나온다. 특히 번역 분야의 경우 AI 번역 정확도가 이미 98% 수준에 이른다는 지표도 있다. 이미 계약서나 제품 설명서 번역 등에서는 별도의 수정이 거의 필요하지 않을 정도라는 평가다.
영상 제작 분야 역시 상황은 비슷하다. 기본적인 촬영이나 편집, 자막 제작, 더빙 등 여러 작업에서 AI가 빠르게 활용되면서 대학에서 전통적인 방식만 가르칠 경우 졸업생들이 곧바로 일자리를 찾기 어려울 수 있다는 우려가 제기된다.
실제 올해 초 사진 한 장과 간단한 프롬프트(명령어)만으로도 여러 장면이 이어지는 자연스러운 동영상 제작이 가능한 AI 동영상 생성 모델 시댄스2.0이 출시됐다. 일부에서는 이 같은 기술이 할리우드 영화 제작 방식까지 흔들 수 있다는 전망도 나온다.
다만 중국촨메이대학은 기존 전공을 줄이는 대신 새로운 분야를 적극 도입하고 있다. 디지털 매체 예술과 AI 시청각 창작 등 AI 기반 콘텐츠 제작을 중심으로 한 전공을 새로 개설해 교육 체계를 재편하고 있는 것으로 전해졌다.
