한국 WBC 8강 상대, 도미니카냐 베네수엘라냐
한국 야구대표팀은 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 2라운드(8강) 토너먼트에서 다수의 빅리거를 보유한 도미니카공화국이나 베네수엘라와 맞붙는다. 일본·미국과 더불어 우승 후보로 꼽히는 두 팀은 화끈한 타격을 앞세워 조별리그 연승을 질주하며 8강행을 확정했다.
도미니카와 베네수엘라는 10일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 대회 D조 1라운드 경기에서 나란히 3연승을 거둬 8강 진출 티켓을 확보했다. 두 팀은 12일 조별리그 최종전에서 D조 1위 자리를 두고 싸운다. C조 2위 한국은 오는 14일 8강전에서 D조 1위와 격돌한다.
한국 입장에선 두 팀 모두 버거운 상대다. 니카라과(12대 3), 네덜란드(12대 1·7회 콜드)를 제압한 도미니카는 10일 이스라엘을 10대 1로 꺾었다. 3경기 연속 두 자릿수 득점으로 이번 대회 최정상급 핵타선을 뽐내고 있다. 도미니카는 팀 홈런(9개)과 타점(33점), OPS(1.180) 부문에서 전체 1위를 달리고 있다. 주니어 카미네로(탬파베이)와 오닐 크루즈(피츠버그)가 홈런포를 2개씩 쏘아 올렸다.
베네수엘라는 이날 니카라과를 4대 0으로 완파하고 8강행 열차에 올라탔다. 팀 타율은 0.297(3위)로 도미니카(0.319·2위)보다 낮지만 타선의 무게감이 떨어지는 건 아니다. 미국 메이저리그(MLB) 3년 연속 타격왕을 차지한 루이스 아라에즈(샌프란시스코)가 타율 0.545(11타수 6안타)에 2홈런 7타점으로 불방망이를 휘두르고 있다. 2023년 MLB 내셔널리그 최우수선수(MVP) 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타)도 4할 타율(10타수 4안타)을 기록 중이다.
한국은 두 남미 국가의 강타선을 잠재워야 4강 합류를 바라볼 수 있다. 한국 마운드는 조별리그에서 피홈런 9개를 기록했다. 4전 전패로 탈락이 확정된 B조의 브라질과 더불어 가장 많은 홈런을 허용했다. 팔꿈치 통증으로 귀국을 결정한 손주영(LG)은 토너먼트 동행이 불발됐다. 한국야구위원회(KBO) 관계자는 “대체 선수 발탁 여부는 정밀 진단 결과에 따라 결정할 것”이라고 밝혔다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사