이젠 한국 야구의 ‘보물’ 문보경 “야구 인생 최고 타격감”
한국 야구대표팀의 월드베이스볼클래식(WBC) 2라운드(8강) 진출에는 문보경(LG 트윈스)의 활약이 결정적이었다. 이번 대회에서 문보경은 대표팀 강타자 계보를 잇는 한국 야구의 ‘보물’로 우뚝 섰다.
문보경은 10일 기준 2026 WBC 1라운드 4경기에 모두 출전해 타율 0.538(13타수 7안타) 2홈런 11타점을 기록했다. 세 부문 모두 대표팀 내 1위이며, 이 기간 OPS(출루율+장타율)는 1.779에 달한다.
무엇보다 클러치 능력이 돋보인다. 체코와의 경기에서 선제 만루홈런으로 공격의 포문을 열었고, 일본전에선 1-0으로 앞선 1회 리드를 벌리는 2타점 2루타를 날렸다. 백미는 호주전이었다. 2회 선제 투런포를 쏘아 올린 데 이어 3회 달아나는 1타점 2루타를 기록했다. 5회에도 적시타를 때려내며 4타점을 쓸어 담았다. 9회 2사에선 뜬공 처리로 마지막 아웃카운트를 잡아내며 사실상 경기의 시작과 끝을 모두 책임졌다.
호주전 승리 직후 ‘울보’라는 별명답게 눈물을 쏟은 문보경은 “지금이 나의 야구 인생에서 타격감이 가장 좋은 시기인 것 같다”며 “그 시기가 이번 대회와 겹쳐 더 기쁘다”고 말했다. 이어 “17년 만의 성과를 거둔 대표팀의 일원이라 감사하다”며 “마이애미에서도 세계 최고의 선수들과 맞붙어 좋은 타구를 날리겠다”고 다짐했다.
세 번째 국제 무대 만에 ‘국제용 타자’로 발돋움했다. 첫 출전이었던 2022 항저우 아시안게임에선 홈런 없이 타율 0.190(21타수 4안타)에 그쳤고, 2024 프리미어12에서도 타율 0.278(18타수 5안타)에 머물며 홈런을 터뜨리지 못했다.
문보경은 이날 오전까지 여러 메이저리거들을 제치고 대회 전체 타점 선두를 달리고 있다. 2위 루이스 아라에즈(베네수엘라·7타점)와의 격차는 4점이다. 오타니 쇼헤이(일본)와 페르난도 타티스 주니어, 블라디미르 게레로 주니어(이상 도미니카공화국)가 공동 3위(6타점)로 문보경의 뒤를 쫓고 있다.
문보경은 역대 단일 대회 대표팀 최다 타점 타이 기록도 세웠다. 2009년 2회 대회에서의 김태균(은퇴)과 어깨를 나란히 했다. 당시 김태균이 9경기에 걸쳐 달성했던 기록을 단 4경기 만에 따라잡았다. 8강에서 타점을 추가한다면 역대 한국인 최다 타점의 주인공이 된다.
한국이 4강과 결승에 진출했던 1·2회 대회 때도 타석에서 영웅이 등장했다. 2006년엔 이승엽이 5홈런과 10타점으로 두 부문 전체 1위에 올랐고, 2009년엔 김태균이 3홈런 11타점으로 2관왕을 차지했다. 문보경이 대표팀의 4강 진출을 이끌며 17년 만에 새로운 영웅으로 떠오를지 주목된다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
