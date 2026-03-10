“필요하면 누구나 가져가세요”…정부, 생리대 무료자판기 설치키로
정부가 소득이나 연령에 관계없이 모든 여성들에게 무료로 생리대를 제공하기로 했다. 공공시설에 무료자판기를 설치해 생리대를 지급하는 시범 사업을 올해 7월부터 연말까지 운영해보고, 내년부터 이를 확대한다는 방침이다.
원민경 성평등가족부 장관은 10일 청와대에서 열린 국무회의에 이 같은 내용을 담은 ‘생리용품 지원 확대방안’을 보고했다.
현재 정부는 9~24세 취약계층 청소년을 대상으로 1만4000원 상당의 생리용품 구매 이용권을 지급하고 있다.
하지만 지난 2017년 일부 생리대에서 휘발성유기화합물 검출 논란이 불거지는 등 안전 이슈로 친환경·유기농 등 고가제품 소비가 늘었다.
올해 정부 자체 조사에 따르면 생리대 보편지원에 찬성한다는 의견이 71%에 달했고, ‘구입비용이 부담된다’ ‘공공생리대 무상비치에 찬성한다’는 의견도 각각 69%, 61%에 달했다.
이에 정부는 가칭 ‘공공생리대 드림 사업’을 올해 하반기 시범 운영키로 했다.
소득이나 연령과 무관하게 생리대가 필요한 모든 여성들에게 생리대를 제공하는 것이다. 방식도 기존의 바우처 제공에 더불어 공공시설에 무료자판기를 설치해 현물지급하는 방식을 병행하기로 했다.
이를 위해 정부는 우선 지역별 인구규모·산업현황·생활패턴 특성을 고려해 다양한 유형의 시범사업 지역 10여곳을 선정할 예정이다.
지원 품목은 착용감·흡수력 등 선호도를 고려해 선정할 예정이다.
정부는 올해 총 30억원의 예산이 소요될 것으로 보고있다.
성평등부는 올해 7월부터 12월까지 시범사업을 시행한 뒤 인구 등 지역 특성에 따른 접근성과 활용도를 분석, 내년도에 본사업을 시행한다는 계획이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
