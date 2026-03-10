마트 과자가 무려 2만5천원?…‘이 과자’ 단종 소식에 웃돈 난리
오리온의 한정판 과자 ‘촉촉한 황치즈칩’이 뜨거운 인기로 품귀 현상을 일으키자 정상가의 5배가 넘는 가격에 판매되는 일이 벌어지고 있다. 곧 판매가 종료될 수 있다는 소식이 알려지면서 사재기에 나선 소비자도 늘고 있다.
쿠팡에서 10일 오리온 촉촉한 황치즈칩 16개입(320g) 1상자는 2만5100원에 판매 중이다. 정상가(롯데마트 기준) 4480원의 5.6배에 달하는 가격이다. 네이버·G마켓 등 다른 이커머스에서도 1만5000원 이상의 비싼 값에 팔리고 있다. 이 과자는 기존의 ‘촉촉한 초코칩’을 치즈맛으로 변형한 제품으로, 지난달 봄 시즌 한정으로 출시됐다. 고소하고 진한 치즈 풍미를 느낄 수 있다는 게 입소문을 타면서 수요가 급속도로 늘자 판매자들이 웃돈을 얹어 팔고 있는 것으로 보인다.
물건을 구하기 어려워지자 제품을 사기 위해 ‘황치즈칩 투어’를 떠나는 소비자들도 나타났다. 온라인 커뮤니티에는 “촉촉한 황치즈칩을 찾기 위한 여정 일주일차. 동네 근처 마트 5곳을 돌았는데 있던 흔적만 찾았다” “여유있게 팔길래 5박스만 사놨는데 이렇게 싹 없어질 줄이야” 등의 글이 올라오고 있다. 중고거래 플랫폼에도 황치즈칩은 속속 매물로 올라오기 시작했다.
직장인 백모(32)씨는 “평소 치즈맛을 좋아해 신제품이 나오면 꼭 사먹어보는 편인데 황치즈칩은 유달리 치즈맛을 잘 구현했다”며 “더 사먹고 싶은데 구할 수가 없다. 한정판매라 아쉬울 따름”이라고 말했다.
SNS의 영향으로 입소문이 빨라지면서, 과자가 품귀 현상을 빚는 일은 점점 잦아지고 있다. 해태제과의 허니버터칩과 농심의 먹태깡이 대표적이다. 롯데웰푸드는 지난해 한정판으로 내놓은 ‘빈츠 프리미어 말차’가 주요 판매 채널에서 매출 1위를 차지하는 등 예상 외 성적을 보이자 상시 판매로 전환한 바 있다.
계속해서 팔아달라는 소비자 요청이 빗발치는 데 따라 오리온은 재생산 여부를 검토 중이다. 최근 열흘간 오리온 고객센터로 접수된 상시판매 요청만 100여건에 달한다. 오리온 관계자는 “아직 상시 판매 여부는 확정되지 않았다”며 “소비자 반응 및 시장 상황을 종합적으로 살펴 결정할 예정”이라고 설명했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사