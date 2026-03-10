대구파티마병원 ‘팔공산 미나리 소비촉진 행사’ 열어
대구파티마병원은 10일 병원 본관 앞에서 지역 농가의 판로 확대를 돕기 위한 ‘팔공산 미나리 소비촉진 행사’를 열었다.
이번 행사는 대구시 동구와 공산농협, 팔공산미나리작목반이 함께 추진하는 지역 상생 행사로 출하시기에 판매에 어려움을 겪고 있는 미나리 재배 농가를 지원하고 지역 농특산물 소비를 활성화하기 위해 마련됐다. 행사는 17일과 24일에도 대구파티마병원에서 진행된다. 이번 행사는 병원 방문객과 직원들에게 신선한 지역 농산물을 소개하는 동시에 지역 농가에도 도움이 될 것으로 기대된다.
곽승훈 대외협력실장은 “지역사회와 함께 성장해 온 병원으로서 지역 농가가 어려움을 겪는 시기에 작은 힘이라도 보태고자 행사에 참여하게 됐다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하는 다양한 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사