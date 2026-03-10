금산여성단체협의회, 세계 여성의 날 기념 행사 개최
충남 금산에서 제118주년 세계 여성의 날을 기념하는 행사가 열렸다.
금산군은 지난 9일 금산군여성단체협의회와 함께 군청 일원에서 3·8 세계 여성의 날 기념 행사를 개최했다고 10일 밝혔다.
임예순 군여성단체협의회 회장, 최미숙 여성단체 회원 등 100여명은 빵과 장미를 주민들에게 나눠주며 농협중앙회 금산지부까지 행진했다.
여성의 날 상징인 빵과 장미는1908년 3월 8일 여성 노동자들이 미국 뉴욕에서 참정권과 노동권 보장을 요구하며 외친 ‘우리에게 빵과 장미를 달라’는 구호에서 유래됐다.
임예순 회장은 “세계여성의 날의 역사적 의미를 되새기고 성평등의 가치를 확산하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 모두가 평등한 금산이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
금산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사