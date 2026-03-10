평창군, 장평 고령자 복지주택 착
강원도 평창군은 10일 용평면 장평리 일원 사업 부지에서 ‘평창 장평 고령자 복지주택 건립 사업’ 기공식을 열고 본격적인 공사에 나섰다.
이날 기공식은 한국토지주택공사 관계자와 지역 주민 등 100여 명이 참석했다. 식전 공연을 시작으로 사업 경과보고, 시삽, 기념 촬영 순으로 진행됐다.
평창 장평 고령자 복지주택 건립은 고령자가 안정적으로 노후를 보낼 수 있도록 주거 환경을 마련하고 맞춤형 복지 서비스를 제공하기 위해 추진하는 사업이다.
고령자 중심 주거 공간에 생활 편의시설과 복지 서비스를 결합한 형태로, 젊은 세대도 함께 거주할 수 있는 통합형 주거 모델로 조성된다.
이정의 군 도시과장은 “시공사와 주민 간 긴밀한 협력을 바탕으로 안전하고 차질 없는 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.
평창=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사