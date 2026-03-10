시사 전체기사

평창군, 장평 고령자 복지주택 착

입력:2026-03-10 15:58
평창군은 10일 용평면 장평리 일원 사업 부지에서 ‘평창 장평 고령자 복지주택 건립 사업’ 기공식을 개최했다. 평창군 제공

강원도 평창군은 10일 용평면 장평리 일원 사업 부지에서 ‘평창 장평 고령자 복지주택 건립 사업’ 기공식을 열고 본격적인 공사에 나섰다.

이날 기공식은 한국토지주택공사 관계자와 지역 주민 등 100여 명이 참석했다. 식전 공연을 시작으로 사업 경과보고, 시삽, 기념 촬영 순으로 진행됐다.

평창 장평 고령자 복지주택 건립은 고령자가 안정적으로 노후를 보낼 수 있도록 주거 환경을 마련하고 맞춤형 복지 서비스를 제공하기 위해 추진하는 사업이다.

고령자 중심 주거 공간에 생활 편의시설과 복지 서비스를 결합한 형태로, 젊은 세대도 함께 거주할 수 있는 통합형 주거 모델로 조성된다.

이정의 군 도시과장은 “시공사와 주민 간 긴밀한 협력을 바탕으로 안전하고 차질 없는 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

평창=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

