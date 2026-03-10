코레일 ‘임산부·다자녀 할인’ 이용객 수 86만명 넘어
한국철도공사(코레일)의 임산부·다자녀 가정을 위한 열차 할인제도 이용객 수가 86만명을 넘어선 것으로 나타났다.
10일 코레일에 따르면 지난해 임산부 이용객 58만3000여명, 다자녀 이용객 28만4000여명 등 총 86만7000여명이 할인제도를 이용한 것으로 집계됐다. 2024년 41만명(임산부 19만7000여명, 다자녀 20만9000여명) 대비 2배 이상 증가한 수치다.
임산부와 동반 1인에게 모든 열차 일반실 운임을 40% 할인하는 ‘맘편한 코레일’의 총 할인 금액은 75억원에 달했다. 2자녀 이상 가족이 함께 타면 KTX 운임을 최대 50% 할인하는 ‘다자녀 행복’은 41억원의 할인 혜택을 제공했다.
2015년부터 두 할인 제도를 운영 중인 코레일은 지난해 12월부터 KTX·일반열차 등 모든 열차의 일부 좌석을 임산부 및 다자녀 회원이 우선 예매할 수 있도록 편의를 개선했다. 이 제도를 통해 하루 평균 3000여명이 우선 예매하고 있다.
열차 출발 24시간 전까지 남아있는 좌석은 일반 고객이 구입할 수 있도록 자동으로 전환된다.
이민성 코레일 고객마케팅단장은 “저출생 위기 극복을 위해 자체적으로 비용을 부담하며 사회적 가치 실현에 앞장서고 있다”며 “앞으로도 출산장려 할인제도를 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
