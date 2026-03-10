코레일 ‘임산부·다자녀 할인’ 이용객 수 86만명 넘어

임산부·다자녀 가정을 위한 열차 할인제도 이용객 수가 86만명을 넘어선 것으로 나타났다.

임산부 이용객 58만3000여명, 다자녀 이용객 28만4000여명 등 총 86만7000여명이 할인제도를 이용한 것으로 집계됐다. 2024년 41만명(임산부 19만7000여명, 다자녀 20만9000여명) 대비 2배 이상 증가한 수치다.

2자녀 이상 가족이 함께 타면 KTX 운임을 최대 50% 할인하는 ‘다자녀 행복’은 41억원의 할인 혜택을 제공했다.

지난해 12월부터 KTX·일반열차 등 모든 열차의 일부 좌석을 임산부 및 다자녀 회원이 우선 예매할 수 있도록 편의를 개선했다. 이 제도를 통해