영덕군, ‘신규 원전 유치’ 9개 읍·면 주민설명회 개최
경북 영덕군이 지역 경제 활성화와 지방 소멸 위기 대응을 위한 핵심 전략으로 추진 중인 ‘신규 원전 유치’와 관련해 군민 의견 수렴에 나선다.
군은 군민의 알 권리를 보장하고 민주적 절차에 따른 공론화와 소통 행정을 위해 11일부터 13일까지 관내 9개 읍·면을 돌며 신규 원전 유치 주민설명회를 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 설명회는 지난 6일 전 직원을 대상으로 시행한 에너지 정책 역량 강화 교육의 연장선상에서 공직자들이 습득한 전문 지식을 바탕으로 주민들과 현장에서 밀접하게 소통함으로써 원전 유치에 대한 주민 수용성을 확보하기 위해 마련됐다.
11일 강구면과 남정면·달산면을 시작으로 12일 축산면, 영해면, 병곡면, 창수면 순으로 이어진다. 마지막 날인 13일에는 지품면과 영덕읍에서 일정을 마무리한다.
설명회는 이장과 주민, 관계기관, 사회단체 대표 등이 참석해 사업 개요와 추진 방향에 대한 설명을 듣고 질의응답 시간을 가질 예정이다.
김광열 영덕군수는 일자리경제과 신재생에너지팀·에너지산업팀 등 실무 부서와 함께 전 지역 설명회에 모두 참석해 직접 사업 설명과 주민 소통에 나설 예정이다.
군은 회당 30분 이상을 ‘주민과의 대화’ 시간으로 별도 편성해, 주민들의 궁금증과 우려를 현장에서 듣고 답변하는 실질적인 소통의 장이 되도록 한다는 방침이다.
군은 이번 설명회를 통해 신규 원전 건설 및 운영에 따른 2조원 이상의 법정 지원금을 비롯해 일자리 창출과 지역 기업 우선 계약 등 원전 유치가 가져올 지역 경제의 선순환 생태계와 지역 발전의 비전을 설명한다.
김광열 영덕군수는 “원전 유치 추진 과정에 군민의 의사와 수용성을 최우선으로 반영해 나갈 것”이라고 밝혔다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
