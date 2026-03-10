서울5호선 김포·검단연장 예타 통과…“51만 시민 기적 만들어”

김포 10년 숙원 5호선 연장 본궤도

김포 ‘서울 직결 중전철 시대’ 열려

김병수 시장 “준공 최대한 당길 것”

김병수 김포시장이 10일 시청 대회의실에서 서울5호선 김포·검단 연장 사업 예비타당성조사 통과 기자회견을 진행하고 있다. 박재구 기자

에서 진행된 심의결과 서울5호선 김포·검단 연장사업은 정책성 종합 평가(AHP)에서 합격 기준점인 0.5를 상회하며, 사업 타당성을 인정받았다.

“서울 5호선 김포 연장 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 기본계획 수립과 예산 확보, 후속 행정 절차까지 정부와 긴밀히 협력하겠다”며 “김포 시민의 교통 불편을 근본적으로 해소하고 70만 대도시에 걸맞은 광역교통 인프라를 완성하는 데 끝까지 최선을 다하겠다”고 강조했다.

서울5호선 김포·검단 연장사업 노선도. 김포시 제공

김병수 김포시장이 10일 시청 대회의실에서 기자회견을 열고 서울5호선 김포·검단 연장 사업 예비타당성조사 통과 관련 기자들의 질문에 답변하고 있다. 박재구 기자