서울5호선 김포·검단연장 예타 통과…“51만 시민 기적 만들어”

경기 김포시의 숙원사업인 서울5호선 김포·검단 연장 사업이 예비타당성조사를 최종 통과하며 서울 직결 중전철 건설이 본격 추진된다.
김포시는 10일 서울5호선 김포·검단 연장사업이 기획재정부 재정사업평가위원회 심의에서 예비타당성조사를 최종 통과했다고 밝혔다.
이날 기획예산처 재정사업평가위원회에서 진행된 심의결과 서울5호선 김포·검단 연장사업은 정책성 종합 평가(AHP)에서 합격 기준점인 0.5를 상회하며, 사업 타당성을 인정받았다.
이에 따라 사업은 본격적인 추진 단계에 들어가며, 김포에는 처음으로 서울 도심과 직접 연결되는 중전철 노선이 건설될 전망이다.
김병수 김포시장은 이날 기자회견을 열고 “오늘의 결실은 51만 시민이 만든 기적”이라며 “김포시민들이 ‘원팀’이 돼 만들어낸 성과에 깊이 감사드린다”고 말했다. 이어 “이제 시작일 뿐”이라며 “향후 5호선 논의 과정에서 김포시의 이익을 지켜내고, 남은 절차를 철저히 관리해 준공 시기를 최대한 앞당기겠다”고 강조했다.
정치권에서도 이번 결정에 대해 일제히 환영의 뜻을 밝혔다. 더불어민주당 김주영(김포시갑)·박상혁(김포시을) 의원은 공동 입장문을 통해 “서울 5호선 김포 연장 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 기본계획 수립과 예산 확보, 후속 행정 절차까지 정부와 긴밀히 협력하겠다”며 “김포 시민의 교통 불편을 근본적으로 해소하고 70만 대도시에 걸맞은 광역교통 인프라를 완성하는 데 끝까지 최선을 다하겠다”고 강조했다.
서울5호선 김포·검단 연장은 서울 방화차량기지를 기점으로 김포 고촌·풍무를 거쳐 인천 검단을 경유해 김포한강2 공공택지지구까지 이어지는 광역철도 사업이다. 총 연장은 25.8㎞이며 정거장 9곳과 차량기지 1곳이 건설될 예정이다. 총사업비는 약 3조5587억원 규모다.
이 사업은 10여년 전부터 필요성이 제기된 김포 지역의 대표적인 교통 숙원사업이다. 특히 2022년 국토교통부가 ‘김포한강2 콤팩트시티’ 개발에 따른 광역교통개선대책으로 5호선 연장을 발표하고, 서울시·강서구·김포시가 업무협약을 체결하면서 추진에 속도가 붙었다.
김포시는 한국개발연구원(KDI)의 예비타당성조사 과정에서 30여 차례에 걸친 면담과 실무 협의를 진행하며 사업성을 보완했다. 2025년 4월에는 비수도권 기준 적용과 김포환경재생혁신복합단지 조성사업 수요 반영을 정부에 건의해 반영시키는 성과도 거뒀다.
정부의 예타 결과 발표가 장기간 지연되자 김 시장은 시 재정 5500억원 투입 의지를 밝히며 사업 추진 의지를 강조했다. 이와 함께 김포시민들이 주도한 국회 국민청원이 5만 명을 돌파하며 사업 필요성을 환기했고, 김 시장이 KDI 분과위원회 발표에 직접 참여해 사업 필요성을 설명한 것도 예타 통과에 영향을 미쳤다는 평가가 나온다.
향후 사업은 경기도가 주관해 타당성 조사와 기본계획 수립 절차에 들어간다. 경기도가 추가경정예산을 편성한 뒤 용역을 발주하면 관련 절차는 올해 하반기부터 본격 시작될 것으로 예상된다. 이 단계는 최소 2년 이상 소요될 전망이다.
김포시는 이 기간 동안 풍무2역, 김포경찰서역, 통진역 등 시민 요구가 높은 추가 정거장 반영에 집중할 계획이다. 또한 노선 조정 과정에서 인천 지역 구간 확대 등으로 김포 시민의 이동 시간이 늘어나는 상황은 없도록 적극 대응하겠다는 방침이다.
기본계획 수립 단계에서 노선과 정거장이 확정되고 총사업비 협의가 완료되면 주민 공청회가 진행된다. 이후 기본 및 실시설계, 토지 보상, 공사 착공을 거쳐 최종 준공 단계에 이르게 된다.
김 시장은 “김포시는 장기적인 철도망 구축과 함께 단기 교통대책도 병행할 계획”이라며 “버스전용차로 설치와 70번 버스 확대 등 대중교통 개선 방안을 추진해 시민 교통 편의를 높이겠다”고 강조했다.
이어 “서울2호선 신정지선 연장, 인천2호선 연장, 서울9호선 연장 등 추가 광역철도망 구축도 단계적으로 추진해 김포의 광역철도 네트워크 완성이라는 목표를 착실히 이행해 나가겠다”고 덧붙였다.
