김연경, IOC ‘GEDI 챔피언스 어워즈’ 아시아 지역상 수상
전 여자배구 국가대표 김연경이 국제올림픽위원회(IOC)의 ‘GEDI 챔피언스 어워즈’ 아시아 지역 수상자로 선정됐다.
대한체육회는 김연경이 은퇴 이후 여성 선수 참여 확대와 리더십 강화, 안전·공정한 스포츠 환경 조성을 위한 다양한 활동을 이어온 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다고 10일 밝혔다. 이 상은 스포츠를 통해 성평등, 다양성, 포용성 가치 확산에 기여한 개인에게 수여된다.
케이와이케이파운데이션(KYK재단) 이사장인 김연경은 청소년 선수 지원과 스포츠 참여 확대를 위한 활동을 체계적으로 추진해 왔다. 재단은 경제적 문제로 스포츠 활동을 지속하기 어려운 청소년 선수를 위한 장학 프로그램과 훈련 지원 제도를 운영 중이다. 전국 규모 중학교 배구대회 개최, 학교 배구팀 장비 지원, 유소년 클리닉 운영 등 다양한 활동을 하고 있다.
김연경은 방송 활동에서 멘토링을 통해 여성 선수들의 경력 지속과 리더십 확대에도 힘쓰고 있다. 또 국제배구연맹(FIVB) 앰배서더, 세계반도핑기구(WADA) 총회 홍보대사로 국제 스포츠 활동에 참여해 선수 교육과 공정 경쟁, 안전한 스포츠 환경 조성의 중요성을 강조하고 있다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사