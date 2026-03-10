‘유효걸 초상’ 등 충남 문화유산 2건 국가 보물 지정 예고
충남 지역 문화유산 ‘유효걸 초상 및 궤’와 ‘윤증 초상, 영당기적’이 국가 지정 문화유산 보물로 지정 예고됐다.
충남도에 따르면 천안박물관에 소장된 유효걸 초상은 인조 2년 이괄의 난을 진압한 공신 유효걸을 17세기 당시 전형적인 양식으로 그린 작품이다. 초상을 보관하는 궤가 함께 전해져 사료적 가치가 높다는 평가를 받는다.
이미 보물로 지정된 윤증 초상 모음에는 19세기 화가 이한철의 작품인 윤증 초상 이모본(1885년)과 초상화를 다시 제작한 내력을 정리한 영당기적(1744년)이 새로 추가됐다.
이번에 지정 예고된 보물 2건은 앞으로 30일간의 예고 기간을 거쳐 관보 고시를 통해 보물로 최종 확정된다.
도는 도 유형문화유산 6건도 새로 지정 고시했다.
이번에 지정된 홍성 용봉사와 서산 부석사에 봉안된 ‘홍성 용봉사 목조여래삼존상’과 ‘서산 부석사 목조여래좌상’은 17세기 후반 충남에서 활동한 ‘계주’라는 조각승이 조성한 불상으로 추정된다. 도는 두 불상을 조선 후기 지역의 불교 미술사적 가치를 보여주는 사료로 판단해 문화유산으로 지정했다.
공주 마곡사가 소장하고 있는 선사들의 진영(승려나 사대부 초상화)도 도 유형문화유산으로 지정했다.
‘금파당 묘화’, ‘홍계당 영일’, ‘인월당 지행’의 진영은 19세기 중엽 충청도를 대표하는 화승 ‘춘담 봉은’이 그린 그림이다. 세 선사는 마곡사의 사세를 확장하고 유지하는 데 크게 공헌한 인물들이다. 삼대에 걸쳐 순차적으로 제작됐다는 점이 높게 평가됐다.
임진왜란 당시 승병을 이끌며 큰 공을 세운 ‘서산당 휴정’, ‘사명당 유정’, ‘기허당 영규’ 등 삼대사 진영도 유형문화유산으로 지정됐다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사