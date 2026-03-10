하남시, 신장시장 주변 전선 지중화…가공선로 철거 시작
경기 하남시가 신장전통시장 주변 전선 지중화 사업의 핵심 공정인 전주 철거를 시작하며 원도심 도시환경 개선에 나섰다.
하남시는 신장전통시장 인근 신평로 일원에서 전선 지중화 사업의 핵심 단계인 전주 철거 작업을 시작했다고 10일 밝혔다.
이번 사업은 공중 전선과 전신주로 인한 주민 불편을 해소하고 원도심 도시 미관을 개선하기 위한 사업으로, 전통시장 주변의 대표적인 지역 숙원사업이다.
시는 이날 첫 전주 철거를 시작으로 해당 구간 내 전신주 24본과 통신주 3본을 순차적으로 철거할 계획이며, 3월까지 모든 가공선로 철거를 완료해 사업을 최종 마무리할 방침이다.
사업은 총사업비 약 60억원을 투입해 추진됐다. 재원은 국비 10억원, 시비 20억원, 한국전력공사 16억원, 통신사 14억원으로 구성됐다. 지난해 8월 착공해 공중 전력설비를 철거하고 개폐기 등 지중 전력설비를 설치하는 공사가 진행돼 왔다.
이날 철거 행사에 앞서 동부신협 문화센터에서는 주민설명회도 열렸다. 행사에는 이현재 하남시장과 시·도의원, 상인회, 지역 주민 등 약 100여명이 참석해 신장시장 주변 전선 지중화 사업의 추진 상황과 향후 계획을 공유했다.
사업이 완료되면 거미줄처럼 얽혀 있던 전선과 보도 폭을 차지하던 전신주가 사라져 보행 환경이 크게 개선될 전망이다. 특히 유모차나 휠체어 이용자 등 교통약자의 보행권이 확대되고, 화재 위험 감소와 함께 시장 주변 도로 미관도 개선될 것으로 기대된다. 이에 따라 전통시장 이미지 개선과 지역 상권 활성화에도 긍정적인 효과가 예상된다.
하남시는 원도심 전선 지중화를 단계적으로 확대 추진할 계획이다. 2단계 사업은 남한고등학교 주변 통학로 0.79㎞ 구간을 대상으로 총사업비 약 61억원을 투입해 올해 4월 착공하고 2026년 말 완공을 목표로 진행된다.
또한 3단계 사업은 덕풍시장 인근 0.47㎞ 구간과 남한중학교 통학로 0.54㎞ 구간이 최근 한국전력공사 경기본부 지중화 승인사업 공모에 선정되면서 추진이 확정됐다. 이 사업에는 약 120억원의 사업비가 투입되며 2027년 4월 착공해 2028년 4월 완공할 예정이다.
하남시는 원도심 주요 도로를 중심으로 연차별 지중화 로드맵을 추진하고 있으며, 지금까지 진행된 사업과 향후 계획된 사업을 포함하면 총 1000억원 규모의 예산이 투입될 것으로 전망된다.
이현재 하남시장은 “이번 전주 철거는 하남시 원도심이 더욱 깨끗하고 안전한 도시로 도약하는 상징적인 출발점”이라며 “3월 말까지 남은 공정을 안전하게 마무리하고 앞으로 예정된 원도심 지중화 사업도 차질 없이 추진해 도시의 품격을 한 단계 더 높이겠다”고 말했다.
