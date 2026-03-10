전북, 세계자연유산 갯벌 보전·복원 432억원 투입
고창·부안 갯벌 생태복원·철새 서식지 조성 추진
전북특별자치도가 세계자연유산으로 등재된 고창·부안 갯벌의 생태 보전과 지속가능한 이용 기반 구축을 위해 총 432억원 규모의 보전·복원 사업을 추진한다.
10일 전북도에 따르면 도는 해양보호구역 관리, 식생 복원, 철새 서식지 조성, 세계유산 관리 거점 구축 등을 포함한 종합 보전 정책을 추진하고 있다.
우선 연안 습지보호지역인 고창 갯벌과 부안 줄포만 일원 69.5㎢를 대상으로 해양보호구역 관리사업을 시행하고 있다.
갯벌 생태계 회복을 위한 식생 복원 사업도 추진된다. 고창 갯벌에서는 2023년부터 2028년까지 150억원을 투입해 칠면초·나문재·퉁퉁마디 등 염생식물 군락지를 조성하고 친수시설을 설치할 계획이다.
부안 줄포만에서도 2026년부터 2029년까지 51억 원을 들여 염생식물 군락지 조성과 함께 약 850m 규모 탐방로를 조성한다.
세계자연유산 고창 갯벌의 생물다양성 보전을 위한 도요물떼새 서식지 조성 사업도 진행된다. 2025년부터 2027년까지 50억 원을 투입해 인공습지와 탐조시설을 조성하고 철새 서식 환경을 개선할 계획이다.
갯벌 연구와 교육, 전시 기능을 담당할 고창갯벌 세계유산 지역센터 건립 사업도 추진된다. 총 170억원을 투입해 연구실과 교육실, 전시시설 등을 갖춘 관리 거점을 구축할 예정이다.
이와 함께 고창 두어마을은 해양수산부 공모를 통해 국가지정 갯벌생태마을로 선정됐다. 전북도는 8억6000만 원을 투입해 관광시설 개선과 주민 역량 강화 사업을 추진할 계획이다.
김미정 전북도 새만금해양수산국장은 “세계자연유산으로 등재된 전북 갯벌은 국제적으로 인정받은 중요한 자연 자산”이라며 “생태 복원과 생태관광 기반 조성을 통해 갯벌 보전과 지역경제가 함께 성장하는 지속가능한 발전 모델을 만들겠다”고 말했다.
고창·부안=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사