대전시, 중동사태 긴급경영안정자금 500억원 지원

자세한 사항은 대전비즈 홈페이지 공고문을 확인하거나 대전일자리경제진흥원으로 문의하면 된다.

박종복 대전시 기업지원국장은 “중동사태로 인한 유가 상승과 금융시장 불안으로 지역 수출 기업들이 어려움을 겪고 있다”며 “긴급 자금을 적기에 투입해 기업들이 경영 위기를 극복하고 안정을 찾을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.