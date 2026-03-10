대전시, 중동사태 긴급경영안정자금 500억원 지원
최근 중동 전쟁에 따른 지역 경제 충격을 완화하기 위해 대전시가 500억원 규모의 긴급경영안정자금을 지원한다고 10일 밝혔다.
시는 상반기 편성된 1600억원의 중소기업 육성자금 외에 이번에 500억원을 추가로 투입하기로 했다.
지원대상은 최근 2년간 10만달러 이상 수출 실적이 있는 지역 중소기업 가운데 중동사태로 수출 피해를 입은 기업이다. 기업당 최대 5억원을 2년간 2.5%의 이차보전을 받을 수 있다.
지원을 희망하는 기업은 대전일자리경제진흥원 중소기업지원 포털사이트인 대전비즈에서 신청할 수 있다. 시와 협약한 시중은행을 통해 대출을 진행하면 이차보전 혜택을 받을 수 있다.
자세한 사항은 대전비즈 홈페이지 공고문을 확인하거나 대전일자리경제진흥원으로 문의하면 된다.
박종복 대전시 기업지원국장은 “중동사태로 인한 유가 상승과 금융시장 불안으로 지역 수출 기업들이 어려움을 겪고 있다”며 “긴급 자금을 적기에 투입해 기업들이 경영 위기를 극복하고 안정을 찾을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
