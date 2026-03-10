“쿠폰 팔고 몰래 소멸”…야놀자·여기어때 ‘갑질 의혹’ 검찰 압수수색
숙박업소를 운영하는 소상공인을 상대로 할인쿠폰을 판매한 뒤 임의로 쿠폰을 소멸시켜 갑질 의혹이 불거진 여가 플랫폼 운영업체에 대해 검찰이 강제수사에 나섰다.
10일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 이날 야놀자와 여기어때 본사에 검사와 수사관을 보내 광고 쿠폰 관련 자료를 확보 중이다.
두 회사는 2017년부터 ‘광고성 쿠폰’을 입점 숙박업소에 판매한 뒤 소비자가 사용하지 않은 쿠폰을 일방적으로 소멸시킨 혐의를 받는다.
소멸된 쿠폰 총액은 수백억원 수준에 달하고 피해업체는 2500개가 넘는 것으로 알려졌다.
앞서 사건을 조사한 공정거래위원회는 야놀자에 5억4000만원, 여기어때에 10억원의 과징금을 각각 부과했다.
이후 중소벤처기업부는 지난 1월 이들 업체를 공정거래법 위반 혐의로 검찰에 고발해달라고 공정위에 요청했다.
