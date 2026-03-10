볼빅, 후원선수 이미향 우승 기념 프로모션
국산 골프공 볼빅은 후원 선수인 이미향(33)의 우승을 기념해 프로모션을 진행한다.
이미향은 8일 중국 하이난성 젠레이크 블루베이 골프코스(파72)에서 열린 블루베이 LPGA에서 8년8개월만에 통산 3승째를 거뒀다. 올 시즌 한국 선수의 LPGA투어 첫 승이다.
이미향은 볼빅과 14년째 후원 관계를 이어오는 원팀 프랜차이즈 선수다. 이번 대회에서는 볼빅의 투어 퍼포먼스 골프볼 ‘콘도르’를 사용해 우승했다.
이미향은 “오랜 기다림끝에 LPGA 투어 정상에 다시 서게 되어 꿈만 같다”며 “블루베이의 까다로운 바람 속에서도 볼빅 ‘콘도르’ 볼이 원하는 직진성과 구질을 안정적으로 만들어 주었고 그린 주변 플레이도 정교한 컨트롤과 부드러운 퍼팅 롤링덕분에 우승할 수 있었다”고 소감을 밝혔다.
이번 이미향 우승 기념 이벤트에서는 콘도르 6종 (콘도르, 콘도르X, 콘도르S3, S4,S3 DL 360, S4 DL 360) 1더즌 구매시, 콘도르 S3/S4 4구 1세트를 증정한다. 볼빅몰에서는 15% 쿠폰 증정 프로모션도 함께 진행한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사